DJ Jimmy Pé odišiel žiť do Indie: Osobný šofér tu mesačne vyjde na 150 eur. Za krásny 3-izbák platím smiešnu sumu (Rozhovor)

„Boli sme nedávno s priateľmi na finedinigovej večeri. To najluxusnejšie jedlo stálo asi 10 eur.“ Prečítaj si, ako sa slovenskému dídžejovi žije v Indii. Z akých cien zostal prekvapený?

DJ Jimmy Pé dlhé roky bavil ľudí po celom Slovensku. So svojou hudbou sa však prebojoval ďaleko za hranice našej krajiny. Dlhší čas trávil v Amerike, no nakoniec sa rozhodol pre Indiu, ktorá mu je podľa jeho slov bližšia. Celý svoj život tam dokumentuje aj prostredníctvom svojich vlogov.

„Žáner, ktorý hrávam, má na Slovensku úpadok, ale v Indii si to extrémne idú. Je to šialené,“ hovorí v rozhovore pre Refresher.

Žije v meste Bangalúr, kde je podľa neho všetko extrémne lacné. Teda až na alko drinky. „Bývam v trojizbáku a mám dokonca aj upratovačku. Mesačne ma stojí bizarné peniaze,“ smeje sa Jimmy.

„Indiu vnímame ako chudobnú krajinu. Málokto prezentuje jej luxusnejšiu stránku. Premýšľal som, že by som normálne začal organizovať zájazdy, kde by som ľuďom ukazoval úplne iné zážitky.

Ja sa osobne motám v takej partii, ktorá je vyššia trieda. Všetci okolo mňa majú bohaté rodiny, ale nefunguje to tu tak, že sú automaticky bohaté aj tie deti. Neopísal by som ich ako rozmaznané deti milionárov.

Raz mi kamoš hovoril, že jeho otec si sám povedal, že zarobil dostatok peňazí, a prestal pracovať, pretože ich už nepotrebuje. Celkom by ma zaujímalo, čo to môže byť za suma peňazí, ak si toto niekto vie sám sebe povedať.“ (smiech)

Napriek tomu, že sa pohybuje medzi vyššou vrstvou ľudí a občas dostane pozvánku aj na VIP influencerské párty, nevyhne sa ani najchudobnejším častiam. Ako sám vraví, nechápe, ako môže byť v Indii taký kontrast medzi jednotlivými životmi ľudí.

„Keď idem hrať do luxusného hotela, po ceste idem pomedzi tie najchudobnejšie štvrte. Taký pohľad človeka pekne drží pri zemi.“

Jimmy, ty nie si v Indii prvýkrát, však?

Áno, je to tak. V Indii som bol už dvakrát, pretože som tu mal turné. Minulý rok na jeseň som tu bol naposledy a ostal som iba mesiac v meste Bangalore. Keď som videl, aký tu funguje život, klubová scéna, a hlavne akí sú tu ľudia, povedal som si, že si skúsim vybaviť víza a odídem sem žiť.

Mojím plánom bolo zostať tu aspoň rok. Zvažoval som znovu aj USA, ale vybral som si Indiu.

Ako ti napadlo, že budeš mať turné po Indii?

Hudba a tvorba, ktorej sa venujem a hrávam ju, tu extrémne fičí. Je dobré byť toho súčasťou a povedal by som, že je to na takej úrovni ako v Amerike. Je o to veľký záujem a hlavne, Indovia majú v kluboch neskutočný vibe. Vedia to roztočiť. Majú proste ten tanečný Bollywood v sebe. (smiech) Oni hneď tancujú. Na párty chodia primárne kvôli hudbe, tak je to aj v Amerike. To, ako slobodne tancujú, je krásne. Či je to techno, alebo diskotéka, slovo „vibe“ tu dostáva taký rozmer, aký doma nepoznáme.

Mal som kontakt na jedného dídžeja, ktorý tu robí brutálne akcie. Zoznámil ma aj s ostatnými ľuďmi a dnes tu mám už veľkú partiu známych, aj medzi producentmi.

Kamarát z Indie mi ukázal, ako sa tu hľadajú byty. Bol som na nejakých obhliadkach a nakoniec som si na Facebooku našiel realiťáka. Ukazovali mi viacero bytov, ale našiel som jeden veľmi pekný a hneď som ho zobral.