Peter pracuje ako zámočník: Nahí ľudia pred bytmi sú štandard, otváral som už aj byt, kde ležal dva týždne mŕtvy človek (Rozhovor)

Situáciu s vymknutými dverami zažil asi každý. Ak sa ti to ešte nestalo, patríš vraj len k dvadsiatim percentám populácie.

Vymknúť sa dá z rôznych dôvodov. Nepozornosť, zhon či jednoducho blbá náhoda. Z tejto situácie ťa dostane spravidla len zámočník. Jedným z nich je aj Peter Záhorský z Bratislavy, ktorý sa zámočníctvu venuje už desať rokov.

Pracovať začal vo veľkej firme, no v roku 2022 si založil vlastnú nonstop službu Otvoríme.sk. V rozhovore pre Refresher porozprával, ako sa k svojej práci dostal, či ho jeho práca baví a s akými situáciami sa v tomto povolaní stretáva. Porozprával nám príbehy, z ktorých behá mráz po chrbte.

V tomto článku si prečítaš: Či môže Peter chodiť na dovolenky.

Či si dokáže otvoriť hocijaký byt a či už nejaký zámočník byt aj vykradol.

Či sa mu už stalo, že sa sám vymkol.

Či už našiel v zamknutom byte mŕtvolu.

Či sa mu stáva, že ho pred bytom čaká nahý človek.

Prečo si sa rozhodol robiť práve zámočníka?

Lebo to viem a baví ma to. Nie je veľa firiem, ktoré to robia, a najmä nie sú ľudia, ktorí to vedia robiť. Prax sa nemáš kde naučiť a je to skôr také dedičné. Veľa vecí som sa však naučil v teraz už konkurenčnej firme, ktorá bola svojho času najväčšou v Bratislave. Prešiel som tam rôznymi pozíciami a ostatné potrebné veci som sa naučil sám. Sú však veci, ktoré sa nedajú naučiť. Nikto ti totiž nedá inštruktáž, ako presne otvoriť dvere. Každé dvere sú iné a každé si vyžadujú individuálny prístup. Ak však vieš, ako funguje zamykanie a poznáš dverový hardvér, tak je otváranie rutinou a pôjde ti to už od ruky.

Takže výučný list zo zámočníctva asi nemáš.

Na Slovensku taká škola bohužiaľ neexistuje. Absolvoval som ju však v Česku, kde som získal aj osvedčenia. Na Slovensku to však nikto učiť nechce, aj keď má vlastnú firmu, pretože sa veľmi často stáva, že keď si vyučíš zamestnanca, zuteká a otvorí si vlastný biznis.

Môžeš si pri tejto práci naplánovať aj dovolenku a odcestovať?

Samozrejme. Mám to vyriešené, že sa dohodnem s niekým z konkurencie a presmerujem si na nich pracovný telefón. Máme to medzi sebou tak kamarátsky dohodnuté.

Kedy máš najviac práce?

Býva to väčšinou poobede, keď sa ľudia vracajú z práce a zisťujú, že si nevedia otvoriť dvere alebo niekde stratili kľúče. Potom sú to, samozrejme, víkendy, najviac piatky a soboty v noci, keď ľudia chodia žúrovať.

Takže hocikedy v noci vstaneš z postele a ideš pracovať.

Keďže mám pohotovosť 24/7, tak po celom dni sa v noci vstáva trošku ťažšie a mám potom rozhádzaný denný režim, ale nedeje sa to veľmi často. Niekedy sa však ľudia nedovolajú zámočníkovi zo svojho mesta a ja musím sto kilometrov cestovať na výjazd. Je to vtedy drahšie, ale snažím sa, aby to človeka finančne nezruinovalo.

Už sa ti stalo, že si musel odísť od štedrovečerného stola otvárať byt?

Áno, ale je to moja práca aj počas Silvestra a rôznych sviatkov. Našťastie však vôbec nepijem a som pripravený vždy vyraziť do terénu. Zarobím len toľko, koľko pracujem, takže musím byť zodpovedný.

Koľko si teda vypýtaš za jeden výjazd?

Závisí od diaľky a od času. Nočné výjazdy sú drahšie. Hýbe sa to od tých 50 eur a viac. Robím však sám za seba, takže milionár zo mňa nikdy nebude. Teraz je aj veľká konkurencia. V Bratislave je nejakých päť firiem, a keď si vezmeš, že sa nevymkneš každý deň, ale napríklad raz za desať rokov, „bijeme“ sa o každého klienta.

Vieš si otvoriť hocijaký byt?

Áno, ale nezneužívam to, samozrejme. Záleží však na tom, či je byt zamknutý alebo iba zabuchnutý.

Stretol si sa s prípadom, že zámočník svoje skúsenosti zneužil a vykradol byt?

Popravde asi nikdy. Potom by nefungovali takéto firmy, aj keď sú grify na to, aby sa dvere otvorili bez poškodenia. Ja napríklad vôbec do bytu nevstupujem, keď otváram dvere. Vždy sa to stane len vtedy, keď ma zákazník na to vyzve.

Už ťa niekto obvinil z krádeže?Raz ma zavolali manželia, ktorí boli práve v rozvodovom konaní a menili si zámky. Keď som otváral žene dvere, prišlo mi následne predvolanie na súd, lebo sa z bytu ukradli pneumatiky. Samozrejme, že to hneď manžel hodil na svoju budúcu exmanželku. Našťastie sa to však vyriešilo.

Stalo sa ti, že si sa sám vymkol?

Nie. (smiech)

Otváral si byt aj nejakej známej osobnosti?

Áno, veľa ľuďom. Ale veľakrát sa stane, že tá známa osobnosť sa s tebou ani nestretne. Vždy je tam skôr nejaký správca alebo iná tretia osoba, ktorá ma zavolá. Predpokladám, že je to kvôli ochrane súkromia.

Stretávaš sa v práci aj s niečím nepríjemným?

Stáva sa mi, že ma zavolajú susedia, lebo z nejakého bytu ide veľký smrad alebo v ňom býva senior, ktorého už dlhšie nevideli a neotvára im dvere. Asi päťkrát som zažil, že keď som dvere bytu otvoril, človek v ňom bol už mŕtvy.