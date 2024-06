Investor Martin: Miliónový majetok môže budúcim generáciám zanechať každý. Základom je čas a pravidelnosť (Rozhovor)

V 70 % prípadov potomkovia nadobudnutý majetok neuvážene prehýria a do tretej generácie rodiny sa majetok dostane iba v 6 %. Drvivá väčšina dedičov tak podľa dát nedokáže narábať so získaným majetkom.

Dlhodobé investovanie je efektívny spôsob, ako zhodnotiť majetok. Počul si však už o generačnom investovaní, pri ktorom okrem seba a najbližších investori myslia aj na budúce generácie? Pravidelný mesačný vklad môže v horizonte niekoľkých desaťročí rodine priniesť bohatstvo v hodnote niekoľkých miliónov eur.

Na našom účte by po 50 rokoch investovania malo byť približne 1,25 milióna eur.

„Po 80 rokoch 11 miliónov eur a po 100 rokoch tam očakávame 46 miliónov eur,“ hovorí v rozhovore o generačnom investovaní pre Refresher investor Martin Babocký, ktorý takúto investíciu pre svoju rodinu s manželkou založil začiatkom minulého roka.

Martin Babocký sa investovaniu venuje už viac ako 12 rokov. Aktuálne svojim klientom spravuje 15 miliónov eur a šíri povedomie o investovaní a finančnej gramotnosti nielen medzi klientmi, ale aj ľuďmi na sociálnych sieťach.

„Drvivá väčšina dedičov podľa dát nedokáže narábať so zdedeným majetkom,“ hovorí Babocký, podľa ktorého je okrem budovania majetku kľúčová aj výchova. „V prípade majetnejších rodičov je dôležité deti konfrontovať s realitou a vybudovať v nich snahu. Nevidím zmysel bezhlavo deťom kupovať všetko, po čom túžia. Mladý človek si vie napríklad na drahý telefón zarobiť aj sám na brigádach.“

Ako by ste opísali generačné investovanie? Čím sa líši od dlhodobého investovania?

Základný rozdiel je v tom, že keď sa ľudia vo všeobecnosti bavia o investovaní, tak premýšľajú o investovaní pre seba, pre svoju rodinu, možno pre svoje deti. Najčastejšie ide o horizonty 20, možno 30 a maximálne 40 rokov. Už toto časové obdobie sa považuje za dlhodobé.

Generačné investovanie je zaujímavý koncept, s ktorým na Slovensku nemáme veľa skúseností, keďže Slovenská republika vznikla až v roku 1993. Avšak v západných krajinách, kde demokratické zriadenia fungujú už stovky rokov, sa vo verejnom priestore otvárajú otázky o tom, ako zabezpečiť ďalšie generácie. Podstatou generačného investovania je teda zabezpečiť deti, deti našich detí a ešte aj ich deti a vybudovať v rodine niečo veľké.

Čo ľudí motivuje k založeniu takejto formy investície?

Vo všeobecnosti by som však povedal, že ľudia tu chcú niečo zanechať, niečo vybudovať a zabezpečiť svoju rodinu do budúcnosti. Možno to je prosperujúca firma alebo napríklad dobročinná organizácia, na ktorú pôjde časť z tých peňazí.

Aj vy s manželkou ste sa rozhodli pre takýto druh investovania, akú stratégiu budovania medzigeneračnej investície ste zvolili?