Účesy leta 2024: Sexi červená na štýl Dua Lipy, mašle aj blond na milión spôsobov. S akou ofinou zažiariš?

Letná sezóna sa oficiálne začala. Ako byť tento rok trendy a čomu sa rozhodne vyhnúť, ti poradí majiteľka salónu STRUCTURE a školiteľka pre Kevin Murphy na česko-slovenskom trhu Monika Kalická.

Moniku Kalickú už doma ani v zahraničí netreba predstavovať. Jedna z najznámejších a zároveň najvybookovanejších slovenských hairstylistiek je totiž už dlhé roky synonymom kvalitného remesla, detailov a špičkovej starostlivosti o vlasy. S heslom „prirodzenosť nadovšetko“ si so svojím salónom STRUCTURE podmanila celebritnú scénu, no momentálne žne úspechy aj za hranicami.



Ako školiteľka pre Kevin Murphy pre česko-slovenský trh sa len nedávno zúčastnila globálnej šou značky, no rovnako tvorila stylingy pre londýnsky fashion week a fashion week v Kodani. Pre Refresher prezradila, že sa miluje vzdelávať a svetové eventy sú pre ňu obrovskou inšpiráciou. V tom, aké trendy momentálne idú najviac a s akými strihmi, farbami či stylingom zažiariš v lete, má jasno. Odviažeme sa!





Zdroj: Archív respondenta/Monika Kalická, Foto: Petra Majtan

„Avšak treba si uvedomiť, že každý trend, či už hovoríme o farbách, alebo strihoch, by sme si mali ušiť na mieru. Klientky sa vždy snažím podporiť v zmene, ale, samozrejme, ich usmerním a zvážim, čo sa im hodí a čomu sa naopak vyhnúť.“

„Keď klientka odchádza zo salónu, vždy to vyzerá dobre, je tam styling, je tam produkt, v prípade farbenia zase pigmentácia. Ja sa však klientky snažím edukovať a vysvetliť, ako sa pri novom strihu či farbe starať o vlasy aj doma. Bez domácej starostlivosti a správnej vlasovej rutiny to skrátka nejde.“ Podrobný návod, ako sa starať o vlasy, sme ti priniesli v tomto článku. V tom dnešnom ti zase prinášame trendy, s ktorými podľa Moni ovládneš leto 2024.

1. Copper brown a copper blond

„Mám pocit, že aktuálnu sezónu sú klientky oveľa viac odviazané a rady experimentujú. Toto leto je obrovským trendom práve hrdzavá farba, ktorú nazývame aj copper. Robíme ju v rôznych verziách v kombinácii s hnedou, ale aj blond. Ak chceme jemný ryšavý prechod, veľmi pekne sa dá zapracovať aj v rámci tonera alebo balayage,“ hovorí na úvod Monika Kalická.

Zdroj: The Salon Project by Joel Warren, Instagram/Blenditicklebecks

„Práve copper brown (hrdzavá hnedá – pozn. redaktorky) je z hľadiska farieb najväčším trendom roka a nemám pocit, že by sa to nejako menilo,“ dodáva. Napriek tomu, že tento trend pôsobí naozaj hot, nie je pre každého. Ak sa naň odvážiš, najskôr vyhodnoť, či sa ti hodí k pleti a vieš k nemu prispôsobiť patričný styling, šatník či make-up.

2. Cherry-cola red

Extravagancia, ktorú musíš vedieť nosiť, je aj odtieň cherry-cola red. Aktuálne ho môžeš vidieť aj na speváčke Dua Lipe, ktorá sa s ním neraz pochválila na svojom Instagrame.