Rišo čistí záchody Toi Toi: aj keď pracuje s výkalmi, kamaráti mu robotu závidia. Zarobiť si vie slušne (Rozhovor)

Ako to vyzerá pri čistení záchodov, prečo to niekto robí dobrovoľne a ako to vníma jeho rodina a kamaráti?

Rišo čistí mobilné záchody už takmer štyri roky. S úsmevom hovorí, že mu túto prácu niektorí kamaráti aj závidia. Na záchodoch už našli aj mŕtveho človeka bez domova, pristihli dvojicu pri orálnom sexe a neraz už aj „ochutnali“ plody svojej práce.

„Je to len otázka času a úplne nevyhnutné, aby si každý prešiel takým krstom ohňom a bol celý od sra*iek.“ Prečo by prácu aj tak nemenil, koľko zarobí a ako vyzerá jeho bežný deň, sa dozvieš v rozhovore nižšie.

Ja som človek, ktorého napína, už keď vyberá riad z drezu. Dokázal by som si na takúto prácu zvyknúť alebo na to človek musí byť už vopred pripravený?

Vôbec na to netreba byť pripravený. Ja mám od štrnástich rokov vážne problémy so žalúdkom a dokázal som sa na to nastaviť. Do mesiaca-dvoch to človeka prejde.

A čo ty? Nenapína ťa občas?

Ale jasné, sem-tam som zažil masakre a neraz ma už naplo.

Včera mi pri vypúšťaní praskla hadica a celý som bol, s prepáčením, od sra*iek.

Zdroj: Archív Rišo Rigo

Ľudia na tých záchodoch niekedy vykonávajú veľkú potrebu všade, len nie tam, kde majú. Nehnevá ťa to?

Jasné, že ma to vytáča. Ja si v hlave hovorím, že to, čo ľudia robia na tých mobilných záchodoch a toitoikách, to robia aj doma v kúpeľni. Platí to aj o tom, keď to niekto, s prepáčením, celé oserie.

Vybral si si túto prácu alebo to bola posledná možnosť a tlačili ťa peniaze?

Spočiatku som si aj bol neistý, že pôjdem do takej špinavej roboty, ale nakoniec ma presvedčila flexibilita pracovného času. Mal som zdravotné problémy a hľadal som niečo, čo nebude fyzicky extrémne náročné, a toto mi vyhovuje.

Nemal si lepšie pracovné ponuky alebo ti táto práca vyhovuje?

Mne ide v prvom rade o kolektív a šéfa. Keď to človeku nejde od ruky, nemá dobrých kolegov a nemá flexibilitu, tak ho nepresvedčia ani peniaze. Tu sa s nadriadeným môžem dohodnúť, že prídem do práce neskôr, ak si niečo potrebujem vybaviť. Dôležité je to, že do deadlinu budem mať svoju prácu hotovú.



Niektorí z kamarátov mi tú prácu dokonca závidia.

Nestane sa, že to pri vyprázdňovaní záchoda strieka hocikde?

Ale jasné, stane. Včera mi pri vypúšťaní praskla hadica a celý som bol, s prepáčením, od sra*iek. S takýmto pokrstením, ako tomu hovoríme, treba počítať. Stále si nosíme uteráky a veci na prezlečenie, ako i dezinfekciu, takže sa vždy vieme umyť.

Zdroj: Archív Rišo Rigo

Niekedy sa to však dostane aj do priestorov, kde sa to ľahko zmyť nedá...

Veru áno. Na rovinu ti poviem, že hneď v prvý deň, ako som začal robiť s týmito autami a pumpami, som obsah záchodov bohužiaľ aj ochutnal (smiech). Všetci sme však zaočkovaní proti hepatitíde, takže v pohode.