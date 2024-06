Nočný klub Berghain: patrí k najextrémnejším na svete. Biznismeni sa tam menia na latexových otrokov, foťák ti prelepia páskou

Naoko možno menej nápadná budova je v skutočnosti tým najtajomnejším miestom v rušnom Berlíne. Reč je o nočnom klube Berghain, o ktorom koluje nespočetné množstvo historiek. My sme sa rozprávali so Slovenkou, ktorá v ňom bola.

„Keď som tam vstúpila, ocitla som sa v inej dimenzii. Nič také som v živote nezažila. Je to iný svet s tým najlepším zvukom,“ opisuje jedna z návštevníčok svoje prvé pocity z Berghainu.

Berlínsky nočný klub je známy na celom svete. Nie je to však pre najlepšiu hudbu, najprestížnejšie mená hudobnej scény či najdrahšie drinky. Berghain je miesto, kam sa nedostane len tak hocikto. A to platí o tých najväčších celebritách. Foodmagazine píše, že pred rokmi sa cez prísnu vstupnú previerku nedostal ani Elon Musk.

Zdroj: Wikimedia Commons

O prestíži tohto miesta hovorí aj rebríček, ktorý každoročne zostavuje portál DJ Magazine. Ten na základe viacerých prísnych kritérií robí dôležitý zoznam klubov po svete, podľa čoho sa orientujú nielen hudobníci, ale aj návštevníci. Berghain skončil za posledných 10 rokov najhoršie na 16. mieste, pričom často sa umiestňuje v prvej desiatke. Za rok 2009 si dokonca odniesol zlatú medailu.

Prelepenie kamier je bežnou praxou

Ak sa človeku podarí prejsť očami a podmienkami urastených vyhadzovačov, musí si prelepiť kameru svojho telefónu, keďže v Berghaine je prísny zákaz zhotovenia akéhokoľvek vizuálneho záznamu.

V tomto článku si prečítaš: Ako a kedy vznikol Berghain.

Aké podmienky platia pre vstup.

Aké kontroverzie sú s ním spájané.

Názov tohto miesta, ktoré sa nachádza neďaleko berlínskej vlakovej stanice Ostbahnhof, môžeš preložiť ako Horský háj. Nápad na vytvorenie Berghainu prišiel pred 20 rokmi, keď dvaja kamaráti Norbert Thormann a Michael Teufele hľadali miesto na vytvorenie svojho ďalšieho projektu.

Dvojica totiž fungovala v zábavnom a prevádzkovom biznise od roku 1992. V budove s príznačným názvom Bunker otvorili fetišistický klub výlučne pre mužov. O sedem rokov neskôr už prevádzkovali aj svoj prvý nočný klub s názvom Ostgut. Ten však museli po štyroch rokoch opustiť, keďže budovu, v ktorej sídlil, zbúrali.

Reinkarnácia Ostgutu

Berghain otvorili v roku 2004 ako reinkarnáciu Ostgutu. Thormann a Teufele sa zhodli, že klub otvoria v budove niekdajšej tepelnej elektrárne, ktorá bola od 80. rokov opustená. Najprv si miesto prenajímali od mesta, pričom od roku 2011 je budova majetkom klubu.

Zdroj: Wikimedia Commons

Čo sa týka budovy Berghainu na ulici Am Wriezener Bahnhof, na prvý pohľad by len málokto tipoval, čo sa deje vnútri. Dlhé chodby, vysoké stropy a množstvo schodísk lemuje interiér Berghainu, v ktorom sa podľa výpovedí od ľudí veľmi ľahko stratíš. A práve o to tam ide, píše Papermag.

Niekto by si mohol povedať, že ide o bežný nočný klub, v ktorom hrá techno, house, prípadne iná elektronická muzika a pri vstupe sú prísni vyhadzovači. Berghain má však odlišnú kultúru. Dnu ťa nedostanú peniaze ani ten najluxusnejší outfit, ale niečo iné. O tom nám porozprávala Slovenka, ktorá Berghain navštívila.