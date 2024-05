Konflikt medzi influencermi pokračuje. Tadeáš Kuběnka, Sugar Denny a Simona Tvardek sa navzájom obviňujú z krádeží

Trojica kamarátov sa rozhádala po tom, čo Tadeáša pre zlý psychický stav hospitalizovali v psychiatrickej liečebni.

Konflikt medzi influencermi Tadeášom Kuběnkom a Sugar Denny pokračuje. Najnovšie sa po návrate z psychiatrie Tadeáš obul do svojej bývalej najlepšej kamarátky Simony Tvardek. Tá sa postavila na stranu Denisy, s ktorou tvoria spoločný podcast. Tadeáš na Instagrame tvrdí, že mu dlhuje peniaze.

V apríli sme ťa informovali o tom, že Tadeáša Kuběnku hospitalizovali na psychiatrii. O jeho zdravotnom stave v emotívnom videu informovala jeho mama a najlepšie kamarátky Sugar Denny a Simona Tvardek.

Ešte počas liečby sa však s kamarátkami rozhádal, čo mnohých prekvapilo. Po ukončení pobytu na psychiatrii avizoval, že doteraz sa na adresu bývalých kamošiek nevyjadroval, no v júni chcel celú kauzu v podcaste podrobne prebrať. Medzitým na Instagrame Denisa zverejnila bez dovolenia jeho diagnózu či súkromné správy.

Tadeáš mal kradnúť peniaze, Denisa zasa voňavku za stovky eur

Najnovšie vracia úder Tadeáš. V podcaste Denisa so Simonou hovoria o tom, že im Tadeáš kradol peniaze. To influencera nahnevalo a zverejnil SMS komunikáciu so Simonou, kde od nej žiada 10-tisíc českých korún, ktoré jej dal údajne na nechty. „Ona je ako pes. Pol roka ležala u mňa na gauči a točila so mnou. Potom sa Tadík išiel liečiť a Simona si našla novú paničku,“ napísal na adresu Simony. Práve s ňou tvoril kamarátske duo ešte predtým, než spoznal Sugar Denny.

V kontexte peňazí naráža aj na to, že Denisa sa vo videu sama priznala, že mu ukradla voňavku v hodnote približne 360 eur. Zdôvodnila to tým, že si chcela pripomenúť, ako vonia počas toho, čo je v liečebni. Zároveň však dodala, že flakón, ktorý ukradla, bol už takmer vypotrebovaný.