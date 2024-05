Martin nafotil 50 tituliek pre Playboy, občas si odskočí aj na pornoprodukcie: Pre Onlyfans prichádzam o kšefty (Rozhovor)

Vyspovedali sme známeho slovenského fotografa žijúceho v Prahe. Prezradil, či mu niekedy nejaká modelka ponúkla sex za to, aby bola na titulke Playboya, aj to, aké ženy mu pri fotení prekážajú a koľko najviac zarobil na súkromnom kalendári.

K foteniu sa dostal viac-menej náhodou. Začínal od nuly a bez akejkoľvek školy. Časom sa vypracoval na najuznávanejšieho fotografa v erotickom biznise s cennými kontaktmi.



Martin Buček (52) za posledných osemnásť rokov nafotil päťdesiat tituliek pre český Playboy, a ako sám vraví, občas si odskočí odfotiť aj pornoprodukcie, keďže sú to vraj „easy money“. Ak chceš doma súkromný kalendár, rád ti jeden vytvorí. Momentálne má aj vlastný podcast.



V rozhovore prezradil svoj názor na vzostup platformy Onlyfans aj to, čo najšialenejšie počas kariéry zažil. Prezradil tiež, či dostáva od modeliek ponuky na sex. Rovnako priblížil finančné odmeny za jednotlivé fotenia.

Zdroj: Archív Martina Bučeka

Živíš sa tým, že dennodenne fotíš polonahé alebo nahé ženy. Niekto by povedal, že máš džob snov. Predpokladám, že ti to nespadlo len tak z neba. Kedy ti učarovalo fotenie a ako si sa k tomu dostal?

Začalo sa to pred osemnástimi rokmi. S expartnerkou, topmodelkou, sme sa vtedy presťahovali do Prahy. Keď mala rôzne fotenia, chodieval som tam s ňou a začal som jej robiť fotky zo zákulisia. Raz mi jeden známy český fotograf Roman Sluka požičal odpaľovač bleskov a začal som fotiť s jeho svetlami. Zrazu som si uvedomil, ako si viem ja sám krásne meniť scénu a robiť lepšie fotky.

Po prvom cvaku som pochopil, že to chcem robiť. Roman práve v tom čase potreboval niekoho na fotenie takých horších zákaziek, tak sme sa dohodli, že mi vysvetlí za deň ako úplnému laikovi, ako fotiť. Potom ma usmerňoval, ako to zdokonaliť, keďže v tej dobe sa fotilo tak, že sa rovno po fotení odovzdala karta s fotkami časopisom. Nerobili sa žiadne retuše vo Photoshope ako dnes.

Zdroj: Archív Martina Bučeka

Je to skutočne také jednoduché, že sa to všetko dá naučiť za deň? Načo potom študenti študujú päť rokov fotku na vysokých školách?

S touto otázkou si ma trocha zaskočil. (úsmev) Podľa mňa, keby sa na hocijakej vysokej škole venovali tí najväčší machri v rámci svojho odboru iba tebe, nemusel by si študovať tri alebo päť rokov, ale stačil by ti možno rok alebo len pol roka. Bolo to tak, že ďalší český významný fotograf, dnes už môj kamarát, ma učil pol dňa, čo znamenajú všetky pojmy ako ISO, čas, clona. Je to v podstate matematika, takže to som pochopil rýchlo.

Roman ma následne za deň naučil veci týkajúce sa kompozície, osvetlenia, stavby scény a podobne. Fotografia predsa len nie je neurochirurgia. Samozrejme, v praxi sa už človek učí ďalej aj na vlastných chybách. Stali sa rôzne omyly, niektoré veci som pokazil, niečo sa prefocovalo a podobne.

Pri fotení prvej scény som mal pekelný stres. Zrazu ti prídu do miestnosti dvaja nahí ľudia. Nie je to bežná vec, takže trocha ťa to rozhodí. Teraz si predstav, že začnú dva metre od teba súložiť. Ty ich musíš dirigovať a vravieť im, ako to majú robiť.

Aký najväčší „prúser“ sa ti v tom čase stal?

Keď ešte neboli SSD disky a rôzne úložiská, nosili sme obrovské prenosné hard disky. Raz som jednu strašne drahú produkciu nafotil, skopíroval na disk, a kým som prišiel domov, ten disk proste odišiel. Boli to asi tri erotické scény, pričom jedna stojí fakt veľa peňazí, napríklad 2000 eur.

Potom sme to museli prefotiť. Bolo to strašné. Odvtedy mám paranoju a vždy všetko kompletne zálohujem dvakrát. Fotím na dve karty, kopírujem to na dve miesta, hádžem to na úložisko. Často mi totiž prídu klienti zo zahraničia na jeden deň, iba na otočku. Nie je potom možné, keby sa niečo pokazilo, to fotenie len tak ľahko zopakovať.

Zdroj: Archív Martina Bučeka

Na čom si sa ako fotograf vypracoval? S čím si začínal?

Začínal som tak, že som fotil propagačné fotky pre pornoprodukcie. To znamená, že som nefotil priamo scény. Občas som si však odskočil aj k tomu, keďže to sú dobré a rýchle peniaze. Tým, že som sa spoznal so všetkými herečkami, dostal som sa ku glamour fotografii a odtiaľ to je už len kúsok k Playboyu. Začal to byť môj full time job.