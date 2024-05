Rytmus nevie prijať kritiku, tvrdí raper Fvck_Kvlt. On a jemu podobní vraj „zasmradili internet lžami a podporou podlých ľudí“

Člen Kontrafaktu podľa jeho slov nevie, aký je rozdiel medzi kritikou a hejtom a medzi faktmi a názormi.

Raper, textár a hudobný producent Denis Bango, známy aj pod pseudonymom Fvck_Kvlt, prehovoril o tom, čo si myslí o verejnom vystupovaní našich známych celebrít. V rozhovore pre Refresher priznal, podľa čoho si na populárnych Slovákov vytvára názor.

Po prešľape Majka Spirita, ktorý na sociálnych sieťach zverejnil fotografiu so súčasným ministrom vnútra Šutajom Eštokom, ostali ľudia pohoršení. Raper dokonca tvrdil, že dokým mu pohoršení ľudia nezačali písať, tak ani len netušil, s kým sa fotí.

Fvck_Kvlt si však situáciu interpretoval po svojom: „To, čo týchto ľudí kompromituje, nie sú fotky, ale to, čo hovoria. Zaujímajú ma ich slová a názory. Nepotrebujem sa pozerať na fotky Rytmusa s Ficom alebo Spirita s Eštokom,“ vysvetlil v rozhovore.

Dodal, že ho skôr zaujíma názor slovenských interpretov na „serióznejšie problémy, ako napríklad globálne otepľovanie či LGBT+ komunita“. „Podľa toho súdim človeka. Ak ma chceš presvedčiť, že nie si k**t, presvedč ma svojimi názormi,“ tvrdí. Tridsiatnik je okrem iného známy tým, že sa vyjadruje aj k závažnejším spoločenským témam.

Rytmus podľa neho nevie prijať kritiku

Fvck_Kvlt sa nestotožňuje ani s názormi a so správaním Rytmusa napriek tomu, že majú podobnú minulosť. Vraj preňho nikdy nebol vzorom, no jeho tvorbu vnímal pozitívne – páči sa mu totiž, „keď hudba nabúra starý poriadok“. Napriek tomu však tvrdí, že „Bengoro“ nevie rozlíšiť kritiku od hejtu. „Hneď ako ho skritizuješ, berie to tak, že naňho útočíš alebo že to robíš iba preto, lebo mu závidíš,“ dodal.

Takisto si myslí, že on a jemu podobní „majú bordel v základných pojmoch“ a mýlia si ich vlastné názory s faktmi. „Sú to dospelí, niektorí už aj starí ľudia, ktorí mali dosť času na to, aby pochopili svet,“ dodal raper. Viac sa dozvieš v rozhovore na našom webe.