VIDEO: Slafkovský opäť pobúril fanúšikov. Súperom výsmešným gestom naznačil, že sú plačkovia

Slovensko v poslednom zápase na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 2024 vyhralo 6 : 2 s Kazachstanom. Náš tím si tak pripísal tri dôležité body. Šťastní boli fanúšikovia na tribúne, diváci za obrazovkami aj samotní hokejisti.

Nadšenie neskrýval ani najmladší článok tímovej zostavy Juraj Slafkovský, ktorý predviedol podľa komentátorov nešportové správanie, keď gestami súperom naznačil, že sú plačkovia. Viacerí fanúšikovia toto správanie mladého hokejistu odsúdili a označili za detinské. Vraj by sa „mal viac venovať hre ako súperovi“.

Portál Slovak NHL dokonca zverejnil aj anketu s otázkou Ako hodnotíte Slafkovského gesto? Aktuálne výsledky hovoria, že z 352 hlasujúcich 43,2 % ľudí to hodnotí kladne, naopak, 56,8 % negatívne. Aj samotná vychádzajúca hviezda Montrealu Canadiens sa spätne na to pozerá inak. „Možno som to ani robiť nemusel,“ vyjadril sa po zápase.

V našom prvom zápase s Nemcami bol zas 20-ročný hokejista kritizovaný za svoj slovník. „Toto sú, do p**e, tak na p**u rozhodcovia, že som to v živote nevidel. Bu**rant a bu**rant,“ rozčuľoval sa Slafkovský na lavičke, pričom ukazoval prstami na rozhodcov na ľade. Najbližší zápas Slovensko čaká dnes 13. mája o 16.20 h proti USA.