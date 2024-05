VIDEO: Slovákov baví rozhorčený Slafkovský počas zápasu s Nemeckom. „Na p**u rozhodcovia, bu**ranti,“ odčítali mu z pier

Prvý zápas s Nemeckom sme na hokejových majstrovstvách prehrali.

V piatok 10. mája sme odohrali svoj prvý zápas na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 2024, v ktorom Slovensko proti Nemecku prehralo s výsledkom 4 : 6. Súčasťou slovenskej reprezentácie je aj mladý NHL hokejista Juraj Slafkovský, ktorého reakcia na priebeh zápasu baví internet.

Video je síce bez zvuku, no ľudia v komentároch mu šikovne vyčítali z pier, čo rozhorčený 20-ročný útočník z Košíc hovorí. „Toto sú do p**e tak na p**u rozhodcovia, že som to v živote nevidel. Bu**rant a bu**rant,“ rozčuľoval sa Slafkovský na lavičke pričom ukazoval prstami na rozhodcov na ľade.

Hokejista sa na nich sťažoval aj po zápase. Narážal na situáciu, kedy Slovensko po nemeckom góle požiadalo o trénerskú výzvu, ktorá bola vyhodnotená negatívne a dostali sme trest. „Myslím, že keď hráč stojí v bránkovisku a sekne do brankára, tak je to za mňa asi trochu chyba rozhodcu. Ale bohužiaľ,“ povedal pre portál Šport.sk.

S Nemeckom sme sa stretli v ostravskej aréne. Ďalší zápas nás čaká v nedeľu 12. mája o 12.20 h s Kazachstanom.