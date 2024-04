Mladý Bratislavčan si otvoril luxusnú čistiareň tenisiek ShinyShoes: Najhoršie, čo môžeš urobiť, je hodiť ich do práčky (Reportáž)

„Našimi klientmi sú influenceri, ľudia zo šoubiznisu a športovci. Nosia nám sem hermèsy, mcqueeny, ale asi najdrahší model, ktorý máme, je Jordan 1 High-Off white Chicago. Stalo sa však, že sme dostali aj boty za 12 eur. Ku každému pristupujeme rovnako.“

Azda netreba zdôrazňovať, že Vajnorská ulica je srdcom Bratislavy. Ak by sme na nej mali vybrať dva spoty, ktoré nemôžeš obísť, prirodzene, bude to pekáreň KRUH, ale aj raj pre všetkých milovníkov kvalitnej obuvi. Ak si práve zbystril pozornosť, do poznámok si rýchlo zapíš Vajnorská 9. Nenájdeš tam nový obchod či showroom sneakersov, ale luxusnú čistiareň tenisiek ShinyShoes, ktorú v unikátnom koncepte pred rokom a pol predstavil mladý bratislavský podnikateľ Dávid K. Opravia ti v nej tenisky, ale aj kabelky či šiltovky.

Ide o tisícové modely, prípadne topánky za stovky eur. Bez formalít to skrátka nejde, ale aj takéto detaily nás robia výnimočnými.



Majiteľovu guilty pleasure sme odhalili hneď pri vstupe do miestnosti. Je ňou zmysel pre detail, brutálny vkus a vášeň pre tenisky. Priestor v znamení industriálneho štýlu balansuje na hrane minimalizmu a okázalosti. Mramorové prvky, hra so svetlom, siluetami a sexi paletou farieb povznáša koncept priestoru, ktorý so sebou nesie nálepku „čistiareň“, na celkom inú úroveň.





„Múzeum“ tenisiek ťa však predovšetkým odrovná modelmi značky Dior, kontroverznými Yeezy, McQueenmi, ale aj 3-tisícovými Jordan 1 High-Off white Chicago. Reportáž na tomto mieste sme neľutovali ani sekundu.

Tím ShinyShoes, ktorý pozostáva zo štvorice mladých chalanov, nás privítal kvalitným espressom a tvrdou pracovnou morálkou ešte pred otvorením prevádzky o 10.30. Naše zadanie: správajte sa, akoby sme tu neboli – splnili.

Chalani sa ani na sekundu neodtrhli od práce, a preto bolo zaujať ich pozornosť nesmiernou výzvou, ktorá nás bavila. Hneď po pár minútach sa medzi nami vytvoril poriadne svieži work flow. „V tejto práci potrebuješ trpezlivosť, dve ruky, ale najmä chuť robiť. Neexistuje tu minúta voľného času, nevieš to len tak oklamať. Za týždeň sa k nám dostane aj 100 párov topánok, a keďže dbáme na detaily, nemôžeme si dovoliť strácať čas,“ vysvetlil Matúš. Do čistiarne chodia aj poriadne nároční klienti, no práve tí ich vraj najďalej posunú.

Wellness pre tvoje „boty“

ShinyShoes vyzerá skôr ako showroom, no v jeho zákulisí sa skrýva obrovský kus remesla.