Dovolenka na grécky aj turecký spôsob s najčistejšou vodou na kúpanie v EÚ

Rozmýšľaš, kam ísť na dovolenku?

Cyprus, miesto s krásnymi plážami, ocenenými modrými vlajkami, ktoré len nedávno získalo aj ocenenie za najčistejšiu vodu na kúpanie v Európskej únii, vám ponúka dovolenku na grécky aj turecký spôsob. Stačí si len vybrať vhodnú lokalitu a za horúcimi slnečnými lúčmi sa sem vydať už začiatkom mája.

3. najväčší a najjužnejší ostrov v Stredozemnom mori

Pýtate sa, prečo je Cyprus vhodný na letnú dovolenku ešte pred otvorením sezóny? Dôvodom je, že ide o ostrovný štát, ktorý je, mimochodom, nielen tretím najväčším, ale aj najjužnejšie položeným ostrovom v Stredozemnom mori.

Práve jeho južná poloha mu zaisťuje najdlhšiu sezónu, ktorá sa začína od polovice apríla a trvá do konca novembra. Počasie aj more sú tu teda teplejšie ako na gréckych ostrovoch, a preto ak milujete na dovolenke minimum vrstiev odevu a chcete si užiť relax už skôr, mimo sezóny, prípadne na jeseň, Cyprus je pre vás ideálne riešenie.

More je aj počas prechodných ročných období krásne vyhriate a vhodné na príjemné kúpanie. Priamo počas sezóny, okolo augusta, sa môžete tešiť na teploty až do 38 °C, pričom more má v tomto období krásnych 28 stupňov.

Aké sú najlepšie dovolenkové destinácie a pláže na Cypre?

Ak sa zameriame na južný Cyprus, veľmi krásne sú letoviská Ayia Napa a Protaras, ktoré sa nachádzajú vo východnej časti ostrova. Ide o oblasti, kde sa historicky cestovný ruch na Cypre začínal a dodnes si zachoval medzi turistami z celého sveta svoju popularitu.

Práve v letovisku Ayia Napa sa nachádza jedna z luxusných a najkrajších pláží ostrova – Nissi Beach. Ide o široký pás bieleho piesku s tyrkysovomodrým morom, ktorý bol dokonca ocenený modrou vlajkou.

Mimochodom, označenie pláže modrou vlajkou s piktogramom vĺn je medzinárodne uznávaným ocenením (certifikátom), ktoré dostávajú len oblasti s najlepšou hodnotou vody a služieb v okolí. Získanie tejto vlajky je podmienené splnením niekoľkých desiatok kritérií, medzi ktoré patrí nielen čistota vody, okolia a iné prísne environmentálne štandardy v oblasti kvality, bezpečnosti a informovanosti, ale napríklad aj bezbariérový prístup.

More na Cypre tieto kritériá spĺňa a právom patrí k prednostiam tejto dovolenkovej destinácie, pretože je navyše dlhodobo teplé a priezračné až tak, že vidno na jeho dno.

Vychutnajte si večerné prechádzky a typickú tavernu

Hotelové komplexy sa nachádzajú kúsok od centra, takže ľudia, ktorí sa chcú večer poprechádzať po promenáde plnej obchodov, reštaurácií a barov, majú na to v tejto exotickej kráske ideálne podmienky. Dokonca tu nájdete aj lunapark, takže o zábavu bude postarané.

Navštíviť sa určite oplatí aj typickú tavernu, kde si cyperskú kuchyňu, ktorá má veľa spoločného s tou gréckou aj tureckou, vychutnáte najlepšie. Na ochutnávku miestnych pokrmov sa však treba poriadne pripraviť, minimálne svoj žalúdok, pretože ide o niekoľkohodinovú hostinu, počas ktorej sa na stôl nosia rôzne jedlá.

Zdroj: Shutterstock/kofana12

Typy na fakultatívne výlety

Cyprus svojim návštevníkom aj v tomto smere ponúka naozaj veľa možností, a nielen stovky kilometrov nádherných pláží. Tým, že je ešte väčší ako Kréta, má rozmanitú krajinu, v ktorej toho môžete vidieť naozaj veľa.

Za návštevu určite stojí pohorie Trodos, ktorého výška dosahuje až 1 950 metrov. Cestou je možné navštíviť malé dedinky s romantickými a kameňom vydláždenými námestiami. Nachádza sa tu množstvo kostolov a kláštorov, ktoré sú chránené v rámci UNESCO. Vo výške 200 metrov dokonca nájdete aj lyžiarske stredisko.

Cyprus je zaujímavý aj z hľadiska gréckej mytológie, čo potvrdzuje aj jedna z mnohých legiend, ktorá hovorí, že ak sa okúpete alebo si zaplávate v miestnom mori, omladnete o 10 rokov. Dôvodom je, že práve Cyprus je miestom, kde sa z peny zrodila grécka bohyňa krásy Afrodita, pod latinským menom známa aj ako Venuša.

Nech už sa do tejto dovolenkovej destinácie vyberiete z akéhokoľvek dôvodu, čaká tu na vás nielen množstvo krásnych pláží, ale aj množstvo zaujímavostí a prírody, čo sa oplatí vidieť na vlastné oči.