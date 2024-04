Billie Eilish chystá nový album. Posiela tajné odkazy fanúšikom na Instagrame a dokonca si ich pridáva medzi blízkych priateľov

Po troch rokoch vydáva nový album Hit me hard and soft. Tešiť sa naň môžeš už 17. mája.

Mladá umelkyňa Billie Eilish vydáva už v poradí tretí album s názvom Hit me hard and soft. Dátum vydania je naplánovaný na 17. mája, informuje Variety. Billie však znamenia k chystanému albumu vysielala už dlho.

Na obale albumu je speváčka pod vodou, bosá a potápajúca sa pod bielymi drevenými dverami. Obsahovať bude 10 trackov: Skinny, Lunch, Chihiro, Birds of a Feather, Wildflower, The Greatest, L’Amour De Ma Vie, The Diner, Bittersuite, Blue.

Podľa jej slov album zverejní naraz celý. „Nerobím single, chcem vám to dať všetko naraz,“ napísala na Instagrame. Na celej tvorbe ako producent sa podieľal aj jej brat a hudobný spolupracovník Finneas: „S Finneasom naozaj nemôžeme byť viac hrdí na tento album a absolútne sa neviem dočkať, kedy si ho vypočujete.“

Ako spomína magazín Rolling Stone, Hit Me Hard and Soft je tretí album Billie, ktorý prichádza po albume Happier Than Ever z roku 2021 a hviezdnom debute z roku 2019 When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Billie taktiež prisľúbila, že Hit Me Hard and Soft bude mať minimálny environmentálny dosah a všetko bude vyrobené zo 100 % recyklovateľného materiálu.

Svojich fanúšikov a sledovateľov na nový album navodila už niekoľko dní predtým, keď postovala tajomné obrázky. Nedávno spôsobila ošiaľ, keď si všetkých pridala do blízkych priateľov a odhalila im kúsok modrého štvorca z obalu nového albumu.