Jána Tribulu naháňala medvedica v Tatrách. Išlo o život, utekala na nás potme, približuje nebezpečnú príhodu

Tribula nie je žiaden neskúsený turista, no aj napriek tomu sa ocitol zoči-voči nebezpečenstvu.

Reportér, šoumen a vášnivý turista Ján Tribula pre TV Markíza priznal, že aj on už na vlastnej koži zažil stretnutie s medveďom. Do nepríjemnej, no zároveň poriadne dobrodružnej situácie sa dostal počas televízneho nakrúcania.

„Bolo to pred pár rokmi v Tatrách. V Starom Smokovci bola problémová medvedica s malými a zásahový tím sa ju snažil odplašiť z intravilánu. Ja som to monitoroval a nakrúcal kamerou aj s mojím kolegom a mali sme pocit, že sme na bezpečnom mieste, no ona sa rozbehla aj s malými práve na to miesto, kde sme boli my,“ opísal nezabudnuteľnú príhodu Tribula, ktorý aktuálne hviezdi v Let’s Dance.

Dobehol do bezpečia

V situácii išlo o život a jedinou možnosťou bol okamžitý únik z nebezpečenstva. „Tak som sa riadne rýchlo pakoval z toho miesta. Utekala na nás. Bola tma, určite nás cítila, ale našťastie sme stihli dobehnúť do auta. Keď sme už sedeli v aute, ,prefrndžala‘ okolo neho,“ vysvetlil markizák.

Tribula nie je žiaden neskúsený turista. Hory sú jeho druhým domovom a vie, ako sa v kritickej situácii zachovať, ale aj to, ako nebezpečenstvu predchádzať. „Ono je to tak, že v horách a v prírode človek musí byť ostražitý, a keďže sme ľudia, ktorí majú rozum, mali by sme predvídať,“ povedal.

„Často sa do nepríjemnosti dostaneme aj svojím neuváženým konaním. Ja sa snažím byť predvídavý a naozaj sa snažím na horách dávať extrémny pozor, či už na pošmyknutie, pád, alebo možno aj na takýto nepríjemný stret s divou zverou, pretože v horách a v prírode sa chyby naozaj nezvyknú odpúšťať,“ uzavrel Tribula.