VIDEO: Takto si Machine Gun Kelly potetoval telo čiernou farbou. Po náročných zákrokoch sa zotavoval v kyslíkovej komore

Americký hudobník prekvapil ešte koncom februára svojich fanúšikov novým vzhľadom. Teraz odhalil zábery.

Raper MGK (Machine Gun Kelly), známy predovšetkým svojou hudbou a vzťahom s herečkou Meghan Fox, na konci februára fanúšikov na sociálnej sieti šokoval novým výzorom. Dal si prekryť čiernou farbou staré tetovania na hrudi a oboch rukách. V pondelok zdieľal emotívne video, v ktorom sa podelil o to, ako zmeny a celý náročný proces prebiehali.

K zmenám pristupoval postupne a ako prvú si dal pretetovať ruku. Vo videu explicitne ukazuje, aký je takýto zásah do tela náročný a ako mu viackrát koža po ihlách krvácala, opuchala a nevyhol sa ani jazvám.

Počas dvoch týždňov absolvoval až sedem sedení v salóne a vo videu sa zdôveril: „Toto je najbolestivejšia vec, akú som kedy zažil.“ K tetovaniu pristupoval naozaj dôsledne a čiernou farbou si dal vyfarbiť aj pupok. Po zákroku sa dokonca zotavoval v kyslíkovej komore.

Nový vzhľad sa netýka len tela

S novým tetovaním sa fanúšikom pochválil prvý raz 20. februára. K fotke vtedy odkázal: „Len na duchovné účely.“ Všetky príspevky na Instagrame, ktoré dovtedy publikoval, vymazal. So svojím starým vzhľadom sa teda rozlúčil symbolicky aj na Instagrame a začal odznova.

K novým tetovaniam sa vyjadrila aj jeho partnerka Meghan Fox v podcaste Call Her Daddy: „Za tým, prečo to spravil, sa ukrýva veľmi špeciálny príbeh. Samozrejme, to nechám na ňom, aby ho zdieľal. Ale vzťah, ktorý mal so svojimi tetovaniami, bol emocionálne veľmi konfliktný. Ja neviem, čo reprezentovali, ale nerád si pripomínal nejaké spomienky, na ktoré odkazovali, a chcel sa ich zbaviť.“