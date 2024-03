Timothée Chalamet je agresívny narkoman a Gary Oldman zase punkáč na heroíne. Toto sú najdesivejšie filmy o drogách (Rebríček)

Sú surové a tvrdé, ale veľa ťa naučia.

Tento článok v žiadnom prípade nepropaguje užívanie drog. Práve naopak, snažíme sa našich čitateľov vzdelávať a upovedomiť ich o nebezpečnosti návykových látok.

The French Connection, Blow, Spun, Pusher, Kids, The Wolf of Wall Street, Scarface, Fear and Loathing in Las Vegas, Naked Lunch... Filmov o drogách, dílovaní a závislostiach vzniklo niekoľko. V kinách momentálne nájdeš aj slovenskú krimidrámu Fentasy o špecifickom fentanyle. Ak máš chuť na niečo ešte kvalitnejšie, tu je zopár tipov.

Vytvorili sme rebríček tých najlepších (a zároveň najdesivejších) filmov o nástrahách a nebezpečenstve návykových látok. Nerozprávajú však o drogách výchovne a moralisticky. Sú drsné, autentické a možno ti po nich príde zle a ťažko. Účel však spĺňajú dokonale. Ak chceš viac podobných rebríčkov a článkov o filmoch či seriáloch, pridaj sa do klubu Refresher + a čítaj všetky naše články na webe bez zbytočných obmedzení.

10. Sid and Nancy (réžia: Alex Cox, 1986)

Striekačky na zemi, smrad, špinavá a dotrhaná bielizeň, stopy krvi... Portrét najznámejšieho punkového páru v histórii. Ich osud bol tragický, pri ich životnom štýle však nikoho neprekvapil. Basgitarista britskej kapely Sex Pistols Sid Vicious (stvárnil ho Gary Oldman) bol vždy kontroverznou postavičkou s množstvom škandálov.

Rovnako aj jeho priateľka Nancy Spungen (Chloe Webb). Alex Cox ich turbulentný, nesmierne toxický vzťah preniesol na plátno a spravil špičkovú prácu. Ich prepad do heroínového pekla je mrazivo autentický a maximálne strhujúci. Ak si nevidel, „must see“ záležitosť.

Zdroj: Samuel Goldwyn Films US

9. Beautiful Boy (réžia: Felix van Groeningen, 2018)

Ak chceš vidieť, čo všetko na filmovom pľaci dokáže Timothée Chalamet, pozri si tento film. Zabudni na Duny, Wonku alebo Call Me by Your Name. Práve tu predviedol svoj najlepší herecký výkon v kariére. Prerod zo slušného a zvedavého chlapca s dobrým srdcom na besného narkomana bez akýchkoľvek zábran zahral absolútne famózne. Nočná mora pre všetkých rodičov.

Zdroj: Amazon Studios

8. Bad Lieutenant (réžia: Abel Ferrara, 1992)

Zamýšľal si sa niekedy nad tým, ako vyzerá zhýralý človek, bez empatie, zásad a štipky súdnosti? Presne tak ako Harvey Keitel v tomto filme. Dekadentná jazda gamblerského a závislého policajného poručíka špinavými a nebezpečnými ulicami New Yorku ťa hypnotizuje a ukáže odvrátenú stranu „raušu“. Čoho všetkého je schopný a je ešte vôbec cesta späť?