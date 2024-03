Úspešný influencer a podnikateľ Jovinečko prezradil, do čoho by nikdy neinvestoval. Povedal, čo je podľa neho úplná strata peňazí

Jovinečko dnes prevádzkuje bistro Jovipoint.

Filipa Jovanoviča alias Jovinečka Slováci poznajú predovšetkým ako úspešného influencera. On si však pomocou sociálnych sietí vybudoval úspešné podnikanie. Prvý väčší úspech mu priniesla jeho tepovacia firma Jovitep, ktorú rozbehol ešte počas strednej školy.

Kedysi pracoval v bare, predával telefóny a dokonca robil aj poštára. Okrem tepovania dnes Jovinečko prevádzkuje bistro Jovipoint v Bratislave, predáva čokoládové tyčinky, pracie gély a svojich fanúšikov denne zásobuje dávkou humoru na Instagrame, kde ho sleduje 320-tisíc followerov.

Zo sociálnych sietí vyťažil maximum

„Sociálne siete mi veľmi pomáhajú v podnikaní. Musel som sa učiť, ako kreativitu objavovať v rôznych smeroch v mojom živote. Keďže hlava nevie stále šrotovať, treba si vedieť pomôcť, inak človek vyhorí. Tým, že to robím tri roky intenzívne, musel som si nájsť pomocné odrazové mostíky,“ povedal pre RTVS.

Sila sociálnych sietí mu pritiahla nielen zákazníkov, ale aj množstvo spoluprác, ktoré sa snaží vyberať si zodpovedne. „Keďže mám veľmi špecifický obsah a chcem, aby každé moje video malo pridanú hodnotu, hlavne humor, zameriavam sa na to. Mám špecifický humor, nie všetko mi pripadá vtipné. Keď začnú veľmi rozprávať do scenára, tak do toho nejdem. Na začiatku sa snažím s nimi odkomunikovať, či sú uzrozumení s mojím obsahom a či chápu, že musím mať voľnú ruku,“ povedal a dodal, že by nikdy nepropagoval tabakové výrobky.

Má jasno v tom, do čoho by nikdy neinvestoval

Jovinečko vie, že ak chce napredovať, musí investovať do kvalitných ľudí, s ktorými pracuje, ale aj do nových technológií. V reportáži pre RTVS prezradil, do čoho by, naopak, za žiadnych okolností svoje peniaze nevložil.

„Určite by som neinvestoval do online školení o tom, ako zarobiť alebo ako sa stať podnikateľom. Podľa mňa je to úplne zbytočné. Podnikať sa človek nemôže naučiť. Musí to žiť, musí si prejsť pády, chyby a z nich sa naučí,“ vysvetlil.