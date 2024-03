Značka MSCHF predstavila ďalšiu bizarnú obuv. Za upravenú verziu ikonických timberlandov si pýtajú 400 dolárov

Tvárou reklamnej kampane je legendárny režisér Spike Lee.

Umelecký kolektív MSCHF (vyslovuj „mischief“) opäť predstavil bláznivú obuv. Po ikonických obrovských červených gumákoch, ktoré pobláznili Instagram, newyorská značka tentokrát upravila ikonickú siluetu pracovnej obuvi Timberland 6 Inch, ktorá je úzko spätá najmä s rapovou kultúrou.

Ako prvý ukázal novinku na Instagrame dizajnér Don C, ktorý v minulosti spolupracoval s Kanyem Westom a Virgilom Ablohom. Spoločnosť MSCHF neskôr odhalila oficiálne zábery a prezradila všetky detaily vrátane dátumu vydania a ceny.

Silueta novej obuvi s podpisom MSCHF sa nápadne podobá na spomínané Timberland 6 Inch v svetlohnedom vyhotovení „Wheat“, avšak v typickom móde umeleckého kolektívu posunutom do prehnaných rozmerov.

Verzia MSCHF 2x4 obracia vzor vrúbkovanej podrážky na vrchnú časť, pričom jeho variáciu aplikuje tiež na jazyk a zároveň rozšíruje dezén až do oblasti prstov a päty. Všetko v jednoliatom charakteristickom odtieni.

Na iných miestach obuvi MSCHF „Timbs“ nájdeš niekoľko ďalších detailov v luxusnom štýle, ktoré môžu osloviť fanúšikov oficiálnej spolupráce medzi značkou Timberland a módnym domom Louis Vuitton z poslednej kolekcie.

Tvárou kampane je legendárny režisér Spike Lee, ktorý má vo svojom portfóliu filmy ako Malcolm X, He Got Game, Inside Man či BlacKkKlansman, ale aj množstvo reklám s Michaelom Jordanom, Michaelom Jacksonom alebo firmou Nike.

Z tohto pohľadu ide o perfektnú voľbu pre ďalší virálny úspech a rást značky MSCHF. Ktorý známy umelec predsa lepšie reprezentuje pouličnú kultúru a mesto New York ako jeden z najväčších fanúšikov basketbalového tímu Knicks?

Obuv MSCHF 2x4 bude v predaji v online obchode od 19. marca za 400 dolárov. Podľa ohlasov na sociálnych sieťach, predpokladáme, že o tento originálny produkt bude enormný záujem zo strany zberateľov aj resellerov, ktorí plánujú na obuvi poriadne zarobiť. Ak ťa silueta MSCHF 2x4 zaujala, nastav si upozornenie na webe a priprav si veľmi rýchle prsty.

Značka MSCHF vznikla v roku 2016 ako umelecký kolektív so sídlom v Brooklyne v New Yorku. Tím MSCHF odvtedy vytvoril širokú škálu umeleckých diel, ako napríklad sériu fotografií nôh generovaných AI, ale aj originálnych módnych produktov vrátane vlnovkových tenisiek pripomínajúcich Vans Old Skool či kontroverzných červených veľkých gumových topánok.