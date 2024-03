Šógun od Disney+ láme rekordy sledovanosti. Ľudia šalejú zo skvelého historického príbehu, aký tu už dlho nebol

Disney+ má v rukáve nový hit. Vraj je to najlepší seriál roka.

Desaťdielna miniséria Šógun spoločnosti FX, epická sága o vojne, vášni a moci odohrávajúca sa vo feudálnom Japonsku, zaznamenala za prvých šesť dní od svojho uvedenia na Hulu a Disney+ celosvetovo 9 miliónov pozretí.

Čitatelia Refresheru už vedia, že ide o kvalitný historický seriál s vynikajúcimi produkčnými hodnotami a so skvelými hercami. Zdá sa, že to oceňuje veľké množstvo divákov. V USA je Šógun najsledovanejším seriálom FX v histórii, tesne pred druhou sériou seriálu Medveď (The Bear).

Celosvetovo je seriál číslom 1 medzi premiérovými seriálmi v kategórii pre dospelých. Prvé tri časti seriálu Šógun, ktorý natočili podľa bestsellera Jamesa Clavella, sú teraz k dispozícii na Disney+, pričom nová časť bude k dispozícii každý utorok až do 23. apríla.