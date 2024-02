Má to byť najlepší seriál roka. Videli sme prvé dve časti Šóguna z feudálneho Japonska, oplatí sa ho pozerať?

Aký je oceňovaný, historický seriál Šógun po dvoch epizódach?

10-dielna miniséria Shogun vznikala 10 rokov. Toľko potrebovali tvorcovia, aby si naštudovali japonskú históriu a autenticky spracovali fiktívny príbeh zo skutočných čias vo feudálnom Japonsku. Na seriáli sa pritom vystriedalo viacero scenáristov a raz ho dokonca celý prerábali, len aby dosiahli čo najvyššiu možnú kvalitu.

Herec a producent Hiroyuki Sanada (John Wick 4) musel dokonca v roku 2019 sadnúť na koňa v kostýme a nakrútiť niekoľko záberov pre seriál, len aby tvorcovia nestratili práva sfilmovať ho.

O niekoľko rokov neskôr už Sanada natáčal celé epizódy, ktoré konečne dorazili k divákom. Po prvých ohlasoch recenzentov bolo jasné, že nás čaká niečo netradičné. Shogun má 100 % pozitívnych recenzií.

Slováci si seriál môžu pozrieť na Disney+, kde v pondelok vyšli prvé dve epizódy a kde bude následne každý týždeň pribúdať ďalšia. Dej seriálu je komplikovaný. Odohráva sa v roku 1600 vo feudálnom Japonsku. Posledný vojnový vládca krajiny – šógun tu naposledy bol pred sto rokmi.

Zdroj: FX/Hulu/Disney+

Aktuálny vládca Japonska zomiera a zanecháva po sebe len osemročného syna, ktorý ešte zasadnúť na trón nemôže. Vládca tak rozdelí moc rovnomerne piatim regentom, ktorí mu majú vládnuť, až kým nasledovník nedospie.

Situácia sa však rýchlo zvrtne a štyria regenti sa spriahnu proti tomu piatemu (hrá ho Hiroyuki Sanada), ktorého chcú s celou rodinou zabiť. Jedinou záchranou môže byť prvý Angličan na brehoch Japonska, ktorý sem dorazil s cieľom spojiť sa s Japoncami v boji proti Portugalsku.

Portugalci sú obchodnými partnermi Japonska, ktorí do krajiny priniesli kresťanstvo. Japonci však nevedia, že Portugalci si potajomky okolo krajiny stavajú základne s cieľom zvrhnúť tamojších vládcov a dosadiť si svojich veriacich, ktorých môžu ovplyvňovať.

Zdroj: FX/Hulu/Disney+

Pre plné pochopenie týchto udalostí je potrebné seriál sledovať pozorne, respektíve si divák môže pozrieť krátke video od tvorcov, ktoré prehľadne vysvetľuje politickú a historickú situáciu v Japonsku v období seriálu. V každom prípade, Shogun nie je pre netrpezlivých a mladších divákov. Je to seriózny, dramatický príbeh s pomalším tempom, množstvom postáv a politickými intrigami v krajine, ktorej málokto z nás rozumie.

Tvorcovia sa nesnažili uľahčiť to západným divákom a rozhodne to „nezamerikanizovali“. Výsledkom je tak autentický pohľad do starého Japonska, kde sa prehrešok voči pánovi trestal smrťou celej rodiny a kde sa vyjadrenie neúcty či neuposlúchnutie rozkazov trestalo odťatím hlavy, a to aj v prípade bežných civilistov.

Do tohto sveta sa dostane anglický pirát John Blackthorne, ktorý v priebehu prvých dvoch epizód unikne smrti o vlások hneď niekoľkokrát. Avšak regent, ktorý čaká na smrť, rýchlo zistí, že ho môže využiť vo svoj prospech, a tak sa rozbieha komplexná politická a vojnová hra. Prvé dve časti sú vcelku pomalé, predstavujú situáciu v Japonsku a zoznamujú divákov s postavami.

Zdroj: FX/Hulu/Disney+

Seriál je skvelý aj vďaka nádhernému dobovému prostrediu Japonska (tvorcom sa podarilo vybudovať japonské dedinky, mestá a budovy v Kanade, kde natočili podstatnú časť seriálu).

Divák si okamžite všimne aj detailné a prepracované kostýmy, kimoná, zbroje vojakov či účesy. Seriál zachytáva kultúru danej doby, ale aj štýl komunikácie medzi ľuďmi či stav spoločnosti. Ide o fascinujúci svet, ktorému vôbec nechýbajú fantasy elementy na to, aby diváka ohúril svojou existenciou.

Shogun by sme zatiaľ neoznačili za najlepší seriál tohto roka. Bez problémov sa však zmestí do top 5 a my budeme netrpezlivo čakať, ako sa to ešte zlepší v ďalších epizódach.

P. S.: Nenechaj sa zmýliť. Angličania hovoria po anglicky, no keď sa rozprávajú s Japoncami cez tlmočníkov, v príbehu hovoria po portugalsky (hoci divák počuje angličtinu).