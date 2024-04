RECENZIA: Shogun – prekonalo historické majstrovské dielo aj Game of Thrones a Zaklínača?

Shogun mal byť novým Game of Thrones. Nakoniec sa stal niečím iným. Oplatí sa ho vidieť?

Keď nejaký seriál vzniká 10 rokov a prežije viacero reštartov s cieľom spraviť ho čo najkvalitnejšie, očakávania divákov aj kritikov sú vysoké. Historický dramatický Shogun z dielne FX (dá sa pozrieť na Disney+) ich naplnil. Natočili ho podľa knižného bestselleru od Jamesa Clavella a zobrazuje boj o moc vo feudálnom Japonsku zo začiatku 17. storočia.

Kým nový dedič trónu nedospeje, Japonsku velí päť regentov. Medzi nimi je ambiciózny Išido, ale aj prefíkaný Toranaga (Hirojuki Sanada z Johna Wicka 4). Ten tvrdí, že nechce zvrhnúť vládu mladého nástupcu a stať sa tak šógunom. Ostatní mu to však neveria, a tak sa Toranaga musí dostať z prísne stráženého hradu Osaka a vybudovať si armádu.

Zdroj: FX/DIsney+

Začína sa tak hra mačky s myšou a v každej epizóde sa divák dočká premyslených politických ťahov, intríg a prefíkaných trikov, najmä v podaní Toranagu. Ten je v podstatnej nevýhode, no odmieta sa vzdať a kuje plán na dosiahnutie svojich cieľov. Čo to v skutočnosti je? Vzhľadom na Toranagovo správanie a to, ako ho tvorcovia seriálu vykreslili, je to v prvom rade prekvapenie, avšak perfektne vybudované.

Minisériu netradične postavili na tom, že sa na udalosti nepozerajú očami kladného hrdinu, a divák si postupne uvedomuje, že ten, komu od začiatku fanúšikuje, je bezcitný záporák. Shogun má jeden z najlepších scenárov v rámci seriálovej tvorby. Každá jedna postava má prepracované osobnostné črty a výrazné charaktery.