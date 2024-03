Polícia vydala zatykač na hviezdu z Farmy. Tá sa na Instagrame bráni a vysvetľuje, prečo po nej pátrajú

Exfarmárka sa na sociálnej sieti rozhorčila a Slovensko nazvala primitívnym štátom. Vraj po nej pátrajú len pre nevyzdvihnutú zásielku.

Bývala finalistka markizáckej šou Farma 2 Nikola Komorová sa od štvrtka 29. februára nachádza v pátracom systéme slovenskej polície. Zatykač na ňu vydalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava II.

Dôvodom vyhláseného pátrania je príkaz na zatknutie podľa § 73 Trestného poriadku. V pátracom systéme PATROS (Pátranie po osobách) sú zverejnené jej údaje aj fotografia.

Zdroj: PATROS

Exfarmárka sa bráni, že po nej pátrajú len pre nevyzdvihnutú zásielku

„Krásne ránko, normálne toto je primitívny štát. Neprevezmete si zásielku a normálne vás dajú do pátrania. Je toto normálne? Volám na políciu, vravím, to čo je? No musíte prísť podpísať a potom to vieme vymazať. Takže keď si neprevezmete zásielku, uvidíte sa v pátraní, ako keby som niekoho zabila,“ vyjadrila sa na Instagrame Nikola.

32-ročná kontroverzná exfarmárka sa stihla vyjadriť aj na Facebooku do komentárov pod príspevok skupiny Patranie.sk, kde napísala: „Tak toto je štát. Ja som tu za neprevzatie listu a dajú vás do pátrania, toto je extrém, je mi zle z tohto štátu.“

Zdroj: TV Markíza (Farma)

Mastná pokuta od televízie, opitá za volantom či fyzický útok od Haklovej, aj tým sa Komorová preslávila

Markizáčka Nikola patrí ku kontroverzným účastníčkam úspešnej reality šou. Počas pôsobenia na Farme mala dlhodobo konflikty s verejne známou farmárkou Monikou Haklovou.

Ich konflikt sa počas finále Farmy vyostril a v priamom prenose nasypala Haklová na Komorovú múku ako odvetu za krivé obvinenia, ktoré o nej Nikola roznášala. Tá si písala s Monikiným snúbencom, aby ich rozdelila či dokonca obvinila Moniku z točenia porna.

Nikola, celým menom Nikola Ďuriš Komorová, bola už v minulosti za svoje výstrelky potrestaná. Od samotnej televízie Markíza v minulosti dostala pokutu 40 000 eur za účinkovanie v konkurenčnej televízii. Ako 21-ročnú ju policajti navyše zastavili, keď šoférovala pod vplyvom alkoholu. Nafúkala vtedy takmer jedno promile a nepredložila ani vodičský preukaz.