Turisti si pochvaľujú: v našich končinách máme jedno z najlepších európskych vín

Česi a Slováci môžu byť právom hrdí.

Hoci ešte stále je Suchý február, nie každý ho dodržiava. Práve pre tých, čo túto výzvu ignorujú, prinášame najnovší rebríček gastronomického webu Taste Atlas, ktorý na základe používateľských hodnotení vybral 67 najlepších bielych vín v Európe.

Gastrorebríčky na používateľskej platforme Taste Atlas sú založené na hodnotení ľudí, pričom server rozpoznáva skutočných používateľov a ignoruje hodnotenie botov alebo takzvaných lokálnych patriotov. Jeho cieľom je „propagovať vynikajúce miestne potraviny, posilniť hrdosť na tradičné pokrmy a vzbudiť zvedavosť na jedlá, ktoré ste ešte neochutnali“.

Z rebríčka vyplýva, že v našich končinách máme jedno z najlepších európskych vín. Na 42. mieste skončil Muškát moravský – muštová odroda viniča určená na výrobu bielych vín, ktorá bola vyšľachtená ešte v bývalom Československu. Ešte vyššie to v hodnotení dotiahla známa česká a slovenská odroda známa ako Pálava, a to až do top 6.

6. miesto

Šieste miesto si od turistov a turistiek vyslúžila Pálava. Jedna z najobľúbenejších odrôd v našich končinách bola vyšľachtená na Morave krížením Mülleru Thurgau a Tramínu červeného. Pálava je vysadená predovšetkým na južnej Morave – v Mikulovsku a Znojemsku. „Okrem Česka sa vyskytuje už len na susednom Slovensku,“ píše sa na stránke Taste Atlas.

Vinárske oblasti v okolí Pezinka či Nitry patria medzi popredných producentov tohto vína. Napríklad závody v Topoľčiankach sú známe svojou dlhoročnou vínnou tradíciou, ktorú prezentujú pod názvom Château Topoľčianky, pričom v jeho ponuke nájdeš práve aj spomínanú Pálavu.

Zdroj: Wiki Commons/Xth-Floor

5. miesto

Piate miesto putuje do Španielska zásluhou odrody Albariño, ktorá sa pestuje na severozápade Španielska. Albariño spoznáš podľa svetlejšej farby a nižšieho obsahu alkoholu. Vyznačuje sa tónmi sviežich byliniek a ovocia, ako sú marhule, broskyne, ananás aj mango.

Zdroj: Flickr/Boca Dorada

4. miesto

Viognier je odroda s nejasným pôvodom, ktorá našla svoj domov v severnej časti údolia Rhôny vo Francúzsku, kde sa pestuje už po stáročia. Odroda Viognier je vhodná na výrobu obľúbených aromatických vín, ktoré nesú minerálne tóny, dotyky marhúľ, borovice a ocele.