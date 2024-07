Koľko stojí povedať si „áno, beriem“ a sľúbiť si lásku v dobrom aj v zlom v roku 2024?

„Svadba je v dnešnej dobe prežitok,“ znel jeden z komentárov na známom diskusnom fóre na tému svadby. „Ja neľutujem ani cent. Nebolo to málo, ale mali sme svadbu podľa predstáv, s našimi najbližšími, s kamarátmi a rodinou,“ odpovedala jej druhá nevesta.

Stačí ti len niekoľko minút googlenia a hneď nájdeš desiatky diskusií bývalých aj budúcich neviest, ktoré ochotne rozpísali svoj rozpočet a jednotlivé položky.

Svadby sú veľmi individuálne a napríklad rozpočet či priestor, ktorý mala tvoja kamoška, tebe stačiť nemusí. Rozhodli sme sa osloviť svadobnú koordinátorku, ktorá ti vysvetlí, na čom sa ti neoplatí šetriť a naopak, kde toľko míňať nemusíš. Tiež sa dozvieš, ako začať plánovať a čo potrebuješ vyriešiť ako prvé.

Okrem toho máme pre teba tip aj na romantickú lokalitu a Head someliér vinárstva Matyšák Erik Dorušinec ti poradí, ako si správne vybrať víno na svadbu. Dozvieš sa, aké vína sa hodia k svadobnému menu, čo zabaliť hosťom do výslužky a koľko fliaš vína budeš potrebovať podľa počtu hostí.

Koľko trvá plánovanie svadby a ako začať?

„Prvé kroky by mali byť o úprimnej komunikácii medzi sebou a o predstavách nadchádzajúcej svadby, aj keď nakoniec aj tak to ostáva väčšinou na nevestu,“ vysvetľuje svadobná koordinátorka a zakladateľka svadobnej agentúry BBevent Gabriela Marczelová.

Na začiatku je dôležité, aby ste sa dohodli na dvoch kľúčových veciach:

veľkosť svadby (určili si počet hostí)

dátum a miesto konania

Hneď na začiatku plánovania potrebuješ predbežný zoznam hostí, aby ste tomu vedeli prispôsobiť výber priestoru. Finálny počet hostí sa môže meniť až do posledných dní pred svadbou.

Zdroj: Unsplash / Carlo Buttinoni

„Je dôležité, aby hostia dostali predbežné oznámenie o dátume svadby čo najskôr, ideálne emailom alebo telefonicky, aby si neplánovali iné aktivity, ako napríklad dovolenku. Pozvánky a oznámenia môžete poslať 3 mesiace pred svadbou,“ dopĺňa koordinátorka.

Potrebný čas na plánovanie bude do istej miery závisieť od tvojich preferencií – ak máš vyhliadnuté miesto alebo dodávateľa, môže sa stať, že sa budeš musieť prispôsobiť termínom, ktoré majú ešte k dispozícií. „Mali sme už svadbu, kde dátum svadby prispôsobovali priamo obľúbenému fotografovi, alebo si zvolili svadbu v pracovný deň vo štvrtok, kvôli obsadenosti vysnívaného priestoru,“ dopĺňa svadobná koordinátorka. Gabriela dodáva, že v dnešnej dobe to už nie je zvykom, že svadobným dňom je len sobota.

Pomerne veľké množstvo párov preferuje obrad vonku. V niektorých prípadoch však takýto sobáš nemusí byť oficiálne platný a budeš potrebovať ešte „jednu formalitu“ na úrade. „Ak plánujete svadobný obrad vonku, pod holým nebom, overte si možnosť civilného sobáša v danej lokalite a jeho oficiálnu platnosť. Nie vždy a všade je možné mať oficiálny obrad a v takých prípadoch ide o symbolický obrad, tzv. ‚fake‘ sobáš,“ vysvetľuje Gabriela Marczelová.

Koordinátorka dodáva, že v prípade obradov vonku tiež potrebuješ záložný „plán B,“ v prípade nepriaznivého počasia.

Podľa svadobnej koordinátorky svadbu môžete začať plánovať aj 12 – 18 mesiacov vopred, ale niektorým párom postačí aj 4 – 5 mesiacov. Záleží to od preferencií budúcich novomanželov.

„Preplatia“ ti svadbu dary od hostí?

Gabriela Marczelová uvádza, že svadby na západnom Slovensku majú v priemere 60 hostí. Intímnejšie svadby v kruhu rodiny mávajú približne 30 hostí a väčšie hostiny vo svadobných stanoch môžu mať kapacitu aj 100 hostí.

„Náklady na svadbu samozrejme závisia od preferencií novomanželov, od výberu služieb a cien dodávateľov. Cena na hosťa môže byť od 50 – 150 eur, svadobné šaty si môžete vybrať od 300 eur až po niekoľko tisícové šaty. Ťažké je porovnať neporovnateľné,“ vysvetľuje.

Cena svadby pre 60 hostí je v priemere 10 000 eur a viac.

To, že cena svadby je extrémne individuálna záležitosť a odvíja sa od preferencií, veľkosti a lokality nám potvrdil aj malý prieskum na diskusných fórach. Jedna z neviest v diskusii tvrdila, že za hostinu so 120 hosťami zaplatí probližne 20-tisíc eur, ďaľšia uviedla, že zaplatila za svadbu s 80 hosťami 7 500 eur. Bývalá nevesta číslo tri dokázala zorganizovať svadbu pre 25 ľudí za 2 000 eur. Našli sme však aj nevestu, ktorá mala intímnu svadbu so 16 hosťami za 10-tisíc eur.

Anketa: Akú máš predstavu o svadobnom rozpočte ty? Koľko si ochotný/-á minúť? Menej ako 5 000 eur. 5 000 – 10 000 eur 10 000 – 15 000 eur 15 000 – 20 000 eur 20 000 eur a viac Menej ako 5 000 eur. 23 % 5 000 – 10 000 eur 35 % 10 000 – 15 000 eur 25 % 15 000 – 20 000 eur 7 % 20 000 eur a viac 10 %

Svadobná koordinátorka upozorňuje, že sa netreba spoliehať na to, že peňažné dary od hostí pokryjú náklady na svadbu.

„Darovanie peňazí je stále bežnou praxou a môže výrazne prispieť k pokrytiu nákladov. Mladomanželia by však mali mať realistický finančný plán a vlastný rozpočet na krytie základných nákladov. Stáva sa, že najbližší rodinní príslušníci, ako sestra, brat, krstní rodičia prispejú na svadbu finančne a zároveň prakticky. Napríklad zaplatia novomanželom DJ-a alebo koordinátora v deň svadby. Aj toto môže odľahčiť ich rozpočet na plánovanú svadbu,“ vysvetľuje Gabriela.

Zdroj: Unsplash / Andrii Olishevskyi

Plánovanie rozpočtu

Podľa odporúčaní svadobnej koordinátorky by si snúbenci mali na začiatku stanoviť maximálny rozpočet a premyslieť si, ktoré aspekty svadby sú pre nich najdôležitejšie. Ak je pre teba prioritou kvalitná hudba alebo skvelé jedlo, vyhraď si na tieto položky radšej väčšiu sumu.

„Plánovanie rozpočtu sa môže zdať náročné, ak neviete ako nato, privolajte si k sebe svadobnú agentúru alebo človeka, ktorý vám s tým pomôže. Sú už aj služby čiastočnej výpomoci (koordinácie) svadby. Svadobná agentúra vám častokrát vie vybaviť lepšie ceny za jednotlivé služby,“ dopĺňa zakladateľka svadobnej agentúry BBevent Gabriela Marczelová.

Pri plánovaní rozpočtu si vyhraď 45 % celkovej sumy na hostinu, čiže na prenájom priestov a catering. Ďalších 50 % si vyhraď pre ostatných dodávateľov, ako šaty, oblek, tlačoviny, kvety, administratívne poplatky a podobne. Tiež počítaj s malou rezervou, ktorá pokryje nečakané výdavky v prípade potreby – na to si vyhraď 5 % z rozpočtu.

Gabriela Marczelová tvrdí, že sa ti neoplatí šetriť na dobrej hudbe a jedle – táto časť svadby tvorí dojem a zážitok, ktorý si z nej zapamätáš. „Naopak, ušetriť sa dá možno na dekoráciách a kvetinovej výzdobe. Dobrý dekoratér vie prispôsobiť návrh tak, aby priestor vyzeral očarujúco, aj keď tam toho bude menej. Zvážte tiež ‚menej tradičný deň‘ na konanie svadby, ako je napríklad štvrtok, môže to znížiť náklady na prenájom miesta,“ dodáva.

Celkové náklady ti výrazne pomôže znížiť aj veľkosť svadby, teda samotný počet hostí. Do počtu hostí si prirátaj aj svojich svadobných dodávateľov (kapela, DJ, fotograf...), nech aj oni majú čo jesť a piť.

Novomanželia by si mali spraviť zoznam pozvaných hostí podľa seba a nie podľa prianí rodiny.

Koodinátorka odporúča, aby si snúbenci pri prenájme priestorov dvakrát overili dĺžku prenájmu a dodatočné poplatky za predčasný príchod (ako napríklad za dekoráciu priestorov pred svadbou).

„Uistite sa, že po určitej hodine ráno, nebudete platiť dodatočne za každú začatú hodinu. Zistite aj to, do kedy sú vaši svadobní dodávatelia ako DJ a fotograf k dispozícii, a čo presne a dokedy zahŕňa ich služba,“ vysvetľuje svadobná koordinátorka.

Tiež nezabúdaj na platby ako „korkovné,“ a poplatky spojené s obradom a výjazdom úradníka. Korkovné je poplatok, ktorý platíš prevádzkovateľovi podniku, v ktorom sa koná svadobná hostina, za servírovanie vlastného alkoholu. Bežne sa môže stať, že podnik nemá v ponuke alkohol, ktorý preferuješ alebo si chceš priniesť vlastné svadobné víno.

Predtým, než sa definitívne rozhodneš, či mať na svadbe vlastný alkohol alebo nie, porovnaj si cenovú ponuku a tak zistíš, ktorá alternatíva by ťa vyšla výhodnejšie. Tiež zváž, aký chceš hosťom dopriať zážitok – výber alkoholu je rovnako dôležitý, ako výber jedla. My sme pre teba pripravili krátky prehľad, ktorý ti pomôže zorientovať sa vo výbere svadobných vín.





Podľa someliéra by kvalita vína nemala zaostávať za kvalitou jedla. Najlepšie urobíš, ak si necháš odporučiť víno na mieru podľa svadobného menu – s tým ti ochotne poriadia vo vinárstve Matyšák. Náš výber sme prispôsobili tradičným svadobným jedlám.



🥂 Prípitok: Sekt Methode Traditionelle brut (suchý, elegantný sekt vhodný na výnimočnú príležitosť)

🫒 Predjedlo: Veltlínske zelené Fresh (vhodné na párovanie s ľahkými zeleninovými, kuracími alebo syrovými jedlami)

🍲 Polievka: Podľa someliéra môžeš víno pri polievke preskočiť.

🍽 Hlavné jedlo: Chardonnay Gold (v prípade kuracieho mäsa alebo panenky), Pinot noir 2017 (tmavšie mäso), Camerlon 2018 (kačka alebo hovädzí steak)

🎁 Výslužka pre hostí: Rizling Vlašský, Veltlínske zelené alebo Chardonnay



V prípade, že sa neplánuješ pohrávať s párovaním vín k svojmu svadobnému menu, Head someliér vinárstva Matyšák Erik Dorušinec ti odporúča siahnuť po univezálnych vínach, ktoré sú vhodné na celovečerné popíjanie. „Odporúčal by som nearomatické biele suché víno – Veltlínske zelené , šumivé víno – Momento, ľahšie až stredne plné červené víno Modrý Portugal a nakoniec víno so zvyškovým cukrom, ako napríklad Polosladký Devín gold 2023.“



Svoje svadobné víno si môžeš

Ako vyzerajú svadby v roku 2024?

Podľa Gabriely sú svadby flexibilnejšie ako v minulosti – piatkové termíny svadieb sú obľúbené kvôli dostupnosti dodávateľov a častokrát aj nižším cenám. Popularitu získavajú aj októbrové svadby, takéto hostiny však bývajú menšie a intímne.

„Rastúci záujem je tiež o animátorské služby a babysitting, najmä u párov, ktorí majú už deti. Čoraz častejšie je na svadbe aj koordinátor, ktorý dohliada na bezproblémový priebeh svadobného dňa, a zároveň je dôležitá súčasť a spojka medzi novomanželmi, dodávateľmi a svadobnými hosťami,“ vysvetľuje svadobná koordinátorka.

Popularitu si stále držia okrúhle stoly s minimalistickým zdobením. „Častým výberom pre obrady sú vonkajšie priestory pod holým nebom, stodoly, krásne vinice alebo odľahlé vinárstva,“ dopĺňa koordinátorka.

📍💒 TIP na romantickú lokalitu v Bratislave – Hotel Matyšák



Hotel Matyšák je obľúbeným miestom pre rôzne spoločenské akcie, vrátanie svadieb. Tento hotel ponúka unikátny priestor najstaršej vínnej pivnice v strednej Európe z roku 1904, ktorý pojme až 45 000 fliaš vín. Tvoju oslavu alebo svadbu tak môžeš spestriť aj s degustáciou vín.



Organizačný tím ti pomôže s prípravou hostiny na mieru, dokonca prispôsobia aj kapacitu miestností podľa tvojich potrieb. Aby bol tvoj svadobný deň ešte viac výnimočný, pre mladomanželov je pripravený apartmán vždy grátis.



Pre viac informácií a rezervácie kontaktuj na čísle: +421 918 180 003.

Svadobná koordinátorka vysvetľuje, že dodržiavanie svadobných tradícií sa líši podľa regiónu. „Mnohé nevesty si tieto tradície ako pytačky, rozbíjanie taniera, hádzanie svadobnej kytice, alebo čepčenie stále ponechávajú. Rozhodujú sa pre kombináciu starých zvykov a nových trendov a dotvárajú ich aj podľa seba,“ uzatvára svadobná koordinátorka a zakladateľka svadobnej agentúry BBevent Gabriela Marczelová.