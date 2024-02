Pittsburgh Penguins vyradili číslo dresu Jaromíra Jágra. 68-čku si už nikto nikdy neoblečie

Na slávnostnom ceremoniáli poďakoval matke aj zosnulému otcovi.

Národná hokejová liga si v nedeľu večer uctila legendu českého hokeja Jaromíra Jágra. Na slávnostnom ceremoniáli si ho jeho bývalý klub Pittsburgh Penguins uctil prostredníctvom vyradenia čísla 68 a symbolickým vyvesením Jágrovho dresu v PPG Paints Aréne. Podľa portálu Extra.cz si hokejista moment vychutnal obklopený rodinou.

„Som tu s vami, počujem jačanie, a to nemusím ani skórovať. To je krásne. To sa nikdy nezunuje. Ale som poctený. Som poctený, že majitelia Pittsburgh Penguins, organizácia Pittsburgh Penguins a prezident obchodných operácií Penguins Kevin Acklin sa rozhodli stiahnuť môj dres, číslo 68,“ hovorí v slávnostnom príhovore. Jágr v spomínanom klube pôsobil v rokoch 1990 až 2001 a dokonca v mene „tučniakov“ vyhral dva Stanley Cupy.

Na veľkolepej oslave ho sprevádzala jeho mama, ktorej v dojemnom statuse poďakoval za obetu. Poctu vzdal aj zosnulému otcovi, ktorý zomrel len minulý rok: „Viem, že sa určite pozerá. Mal vo všetkom pravdu.“