Princ Harry a Meghan spustili nový web. Okamžite si zaň vyslúžili kritiku

Princ Harry a Meghan sa opäť objavujú v britských médiách. Dôvodom je nový web Sussex.com, ktorý nahradil ich doterajšie stránky Archwell. Problémom je údajne jeho komerčnosť.

Nový web Sussex.com bude hlavným webom páru, kde budú zdieľať svoje osobné aj oficiálne novinky. Zároveň cezeň budú informovať verejnosť o svojich nadchádzajúcich plánoch.

Oproti predošlému webu tu nájdeš aj množstvo znakov typických pre kráľovskú rodinu, ako napríklad kráľovský erb. To by mohlo byť podľa servera Daily Mail hlavne na komerčné účely. Web totiž odkazuje viac na ich oficiálne tituly, ktoré je v spojení s komerciou prísne zakázané využívať. A za to si pár vyslúžil patričnú kritiku.

Na webe s fotkou Harryho a Meghan je uvedená aj ich biografia alebo zoznam nedávnych aktivít. Princ Harry je tu predstavený ako humanitár, vojenský veterán, obhajca duševného zdravia alebo bojovník za životné prostredie. Vojvodkyňa Meghan ako feministka, bojovníčka za ľudské práva a rodovú rovnosť.