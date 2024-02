Takto si vytvoríš jednoduchý valentínsky make-up. Nalíč sa podľa Babsy Jagušák (MAKE-UP & GOSSIP)

Babsy uk├ízala valent├şnske l├ş─Źenie a prezradila aj nie─Źo zo svojho man┼żelstva.

Linda Guni┼íov├í si tentoraz do priestorov Beauty Factory pozvala sympatick├║ moder├ítorku a PR mana┼ż├ęrku Babsy Jagu┼í├ík. Mama dvoch det├ş ti uk├í┼że, ako si pomocou nieko─żk├Żch jednoduch├Żch krokov vytvor├ş┼í dokonal├Ż look vhodn├Ż na rande aj valent├şnsky ve─Źer.

E┼íte pred t├Żm, ako sa Babsy pustila do l├ş─Źenia, predstavila Linde svoje tri must have produkty. V jej kabelke nesmie ch├Żba┼ą dezinfek─Źn├Ż g├ęl na ruky, hydrata─Źn├Ż kr├ęm a nakoniec z├ípisn├şk. Ten, ako prezradila, pri sebe nos├ş st├íle, dokonca aj v noci. ÔÇ×Ja som ten typ ─Źloveka, ┼że ke─Ć sa mi v noci nie─Źo prisnije a ja sa zobud├şm, tak zoberiem di├ír a zap├ş┼íem si to,ÔÇť pribl├ş┼żila.

Samotn├ęmu l├ş─Źeniu predch├ídzala d├┤kladn├í pr├şprava pleti. T├í zah┼Ľ┼łala hydrata─Źn├ę vank├║┼íiky pod o─Źi, mas├í┼ż pomocou val─Źeka na tv├ír a nakoniec pou┼żitie ┼ípeci├ílnej banky na ple┼ą. N├ísledne si Babsy aplikovala make-up a jemne upravila obo─Źie. Ak zvykne┼í pou┼ż├şva┼ą aj korektor, Linda ti odpor├║─Źa siahnu┼ą po vysoko krycom korektore Infaillible 24h More Than Concealer od LÔÇÖOr├ęal Paris. Valent├şnskemu l├ş─Źeniu pod─ża Babsy dominovala o─Źn├í linka. Ak chce┼í, aby ti vydr┼żala cel├Ż ve─Źer, vysk├║┼íaj tekut├║ linku od Maybelline.

K dokonal├ęmu l├ş─Źeniu patria dokonal├ę riasy. Zna─Źka LÔÇÖOr├ęal Paris ned├ívno predstavila nov├║ objemov├║ riasenku Panorama, ktor├í s─żubuje ve─żk├ę a v├Żrazn├ę o─Źi. Linda tentoraz siahla po hnedom odtieni, s ktor├Żm si vytvorila prirodzen├ę, no z├írove┼ł objemn├ę riasy.

Na z├íver si Babsy aplikovala jemn├Ż blush na l├ş─Źka, ktor├Ż make-upu pridal jemn├Ż romantick├Ż n├ídych. ─Źere┼íni─Źkou na torte cel├ęho looku s├║ v├Żrazn├ę ─Źerven├ę pery. V pr├şpade, ┼że h─żad├í┼í dlhotrvaj├║ci r├║┼ż, ktor├Ż odol├í aj intenz├şvnym bozkom, siahni po tekutom r├║┼żi Maybelline

SuperStay Matte Ink.

Okrem n├ívodu na valent├şnske l├ş─Źenie sa vo videu dozvie┼í aj to, ak├Ż m├í Babsy vz┼ąah k estetick├Żm z├íkrokom, pre─Źo sa jej p├í─Źia vr├ísky a ak├Ż je jej rodinn├Ż ┼żivot.