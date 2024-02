Koniec zdieľania hesiel. Po Netflixe zdražie sledovanie ďalšej obľúbenej streamovacej platformy

V prípade Netflixu sa ukázalo, že ľudia sú ochotní si za službu priplatiť, tieto kroky tak nasledujú aj ďalší.

Amerických predplatiteľov Disney+ sa podľa portálu Verge už v polovici marca dotkne obmedzenie zdieľania hesiel. Na platformu Hulu, ktorá takisto patrí do skupiny Disney, prišiel zákaz už v januári. Ak aj ty zdieľaš jedno predplatné s partiou kamošov, podľa portálu Filmotoro by si sa mal pripraviť na to, že do konca tohto roka sa zákaz pravdepodobne rozšíri aj do nášho regiónu.

Predpokladá sa, že Disney bude mať podobnú politiku ako Netflix. Všetky pripojené zariadenia teda budú musieť byť z rovnakej domácnosti, čo poskytovateľ odvodil z IP adresy. Tých, ktorí sa pravidelne prihlasujú odinakiaľ, Netflix vyzval, aby si vytvorili vlastné konto alebo zaplatili poplatok za pridanie ďalšieho člena.

Zákaz predplatného je pre spoločnosť Disney logickým krokom. V prípade Netflixu sa totiž ukázalo, že ľudia sú ochotní si za službu priplatiť, keďže počet nových predplatiteľov sa po opatreniach služby rekordne zvýšil.