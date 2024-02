Nová romantická komédia Anyone But You mieri do kín. Humor a vypracované telá predvedú herci z Euphorie a Top Gun

„Keď som sa upísal tomuto projektu, vedel som, že je to rom-com, no netušil som, že vo filme budem tak často a tak veľmi odhalený,“ opisuje Glen Powell, ktorý stvárnil jednu z hlavných postáv.

V dráždivej romantickej komédii Miluje ma, nemiluje ma (Anyone But You) hlavní hrdinovia Bea (Sydney Sweeney) a Ben (Glen Powell) by teoreticky mohli tvoriť dokonalý pár. Po spoločnom prvom rande sa však začali z duše nenávidieť. Dokonca by sa dalo povedať, že sú úhlavnými nepriateľmi a pri každej možnej príležitosti si to dávajú riadne pocítiť.

Po čase sa nečakane stretnú ako hostia na svadbe v exotickej Austrálii. Snúbencom ju nechcú pokaziť svojím správaním. Vzájomnej nevraživosti sa tak postavia čelom a začnú predstierať, že sú milenci.

Scenár, ktorý režisér Will Gluck napísal spolu s Ilanou Wolpert, ohodnotila herečka Sydney Sweeney „ako fakt zábavnú divočinu“. „Je sexy, je vtipný, mládeži neprístupný, sú v ňom nádherné miesta a skvelé obsadenie. Čo viac si želať?“ hovorí herečka.

Dokáže strach zo zraniteľnosti zničiť vzťah?

Bea a Ben dostanú pozvánku na svadbu Beinej sestry. Romantickú atmosféru nechcú zruinovať svojím nepriateľstvom, a tak sa dohodnú, že budú predstierať, že je z nich zamilovaný pár.

„Bea naozaj nechce zničiť sestre svadbu, a tak príde s plánom dokonalej pretvárky,“ opisuje Sydney Sweeney. „Napriek všetkému podpichovaniu však začne byť zrejmé, že Bea s Benom k sebe skutočne niečo cítia, len si to nechcú priznať,“ dodáva.

„Niekedy si myslím, že Will (režisér) si škodoradostne šúchal dlane, keď vymýšľal všetky tie šialené situácie, do ktorých nás s Glenom poslal,“ pokračuje Sweeney. „Ale na druhej strane bola to neuveriteľná zábava, tak sme do toho šli. Nemáš za čo, Will.“

Herečka tvrdí, že ľudia majú často strach zo zraniteľnosti, a tak sabotujú svoje najlepšie vzťahy. „Spojenie medzi Beou a Benom je skutočné, hlboké a okamžité, ale popierajú ho sami pred sebou, až do momentu, keď už to viac nejde,“ dodáva.

Sydney Sweeney si okrem hlavnej hereckej úlohy skúsila aj rolu výkonnej producentky. Práve ona presvedčila režiséra Willa Glucka, aby s ňou zúročil svoje skúsenosti s (anti)romantickými komédiami Ľahko ju zbaliť (Easy A) a Ide len o sex (Friends With Benefits).

Okrem režiséra sa Sydney podarilo na účinkovanie presvedčiť aj svojho hereckého partnera Glena Powella, ktorého si vybrala už v úvodných fázach prípravy filmu. „V romantickej komédii celý film stojí a padá na chémii medzi hlavnými postavami, tá medzi nimi funguje a to je dôležité,“ dodáva režisér.

Sydney sa po prvýkrát stretla s Benom na pódiu MTV Awards, keď jej odovzdával cenu. „Pamätám si, ako som kráčala hore a vravím si: Kto je tento chlap? Keď sme obsadzovali tento film, vždy bol na prvých miestach v mojom zozname. Nevedela som tú drobnú interakciu pustiť z hlavy. Práca s ním bola neskutočne zábavná, stále vtipkoval a v kuse cvičil. Akože 24/7 – na mne, vedľa mňa, za mnou. Stále robil kliky, bolo to bláznivé.“

Glen Powell dopĺňa, že vedel, že to bude rom-com, no prekvapilo ho, ako často musel byť vo filme odhalený. „Jasné, že som mal v zázemí stále nejaké činky na cvičenie, aby som sa udržiaval vo forme, nech všetko vyzerá dobre,“ dopĺňa herec.

Na inšpiráciu herci pozerali pred natáčaním kultové romantické komédie, ako napríklad snímku Svadba môjho najlepšieho priateľa (My Best Friend’s Wedding). Spolu s Juliou Roberts a Cameron Diaz v nej hviezdi aj Dermot Mulroney, ktorý si v novinke Miluje ma, nemiluje ma zahral svadobného otca.

„Keď sme dopozerali Svadbu môjho najlepšieho priateľa, Dermot mi povedal: Ber túto prácu vážne, ber vážne každý jeden moment, lebo keď hráš v romantickej komédii, ukazuješ ľuďom, ako môže vyzerať láska. Neber to na ľahkú váhu. Keď ukážeš ľuďom vo filme lásku, je to tá najkrajšia vec, akú môžeš spraviť,“ spomína predstaviteľ filmového Bena Glen Powell.

Väčšinu scén točili v austrálskom Sydney

Will Gluck už točil v Austrálii niekoľko filmov, a preto využil svoje kontakty z minulosti – spoluprácu s domácimi filmármi a VFX špecialistami si nevie vynachváliť. Rovnako tak ústretovosť a finančnú podporu od austrálskych filmárskych inštitúcií a štátu.

Vo filme uvidíš ikonické lokality mesta Sydney, ako napríklad Operu, Harbour Bridge, Bondi Beach, Palm Beach, The Rocks alebo kriketové ihriská Sydney Cricket Ground. Pre tvorcov bolo vizuálne najpútavejšie filmovanie na superjachte plaviacej sa po celom prístavnom zálive. Tieto scény točili sedem dní vo večerných hodinách.

„Úprimne, nemyslel som si, že nám naozaj dovolia pristáť s helikoptérou pri Opere, kde Glen dokonca viackrát vyskočil, a to cez deň aj v noci. Alebo že budeme môcť posadiť Sydney a Glena na bóju uprostred zálivu päť večerov po sebe,“ dodáva režisér.