VIDEO: Ameriku zaplavili ľudia s Apple Vision Pro za 3500 dolárov. Využívajú ju počas šoférovania či pri cvičení

Spoločnosť Apple spustila v piatok predaj okuliarov Vision Pro, ktoré ťa prenesú do virtuálnej reality. Náhlavná súprava sľubuje bezproblémové prepojenie digitálneho obsahu a fyzického priestoru. Systém sa ovláda pomocou očí, rúk a hlasu. Stojí 3499 dolárov (3230 eur).

V Amerike spustili predaj v piatok (2. 2). Internet zaplavili videá používateľov, ktorí inteligentné okuliare využívajú v každodennom živote. Niektorí z nich ich využívajú napríklad na prácu v hromadnej doprave.

Working in the NYC subway on the go with Apple Vision Pro?! 🤯🤯 pic.twitter.com/iVWiYlxjxP — Alexxxx (@haig98) February 3, 2024

Apple uvádza, že nová technológia posúva hranice doterajších poznatkov. Okuliare majú pokroky v oblasti priestorového zvuku, revolučný dvojčipový dizajn, rad kamier a senzorov a všetky prvky navzájom medzi sebou spolupracujú na vytvorení bezprecedentného zážitku.

Apple Vision Pro, distorting reality by fusing apps into your physical environment.



Turning more people into mindless Zombies. pic.twitter.com/igaJxPL2O5 — Ismailoğlu (@IsmailogluF) February 4, 2024

Niektorým ľuďom pripomína nová technológia od Applu epizódy sci-fi dystópie Black Mirror. Poukazujú najmä na to, že ľudia využívajú virtuálnu realitu na každodenné činnosti, ktoré dokážu robiť aj bez takejto technológie.