Influencerka Jana Hrmová mala dopravnú nehodu, pri ktorej rozbila svoje SUV. „Bolo to otázkou času,“ tvrdí

Beauty influencerka a niekdajšia účastníčka reality šou Farma Jana Hrmová mala vo štvrtok 1. februára dopravnú nehodu na úseku, ktorý vedie k jej domu. Informovala o tom na Instagrame, kde zverejnila aj fotku svojho rozbitého SUV značky Volkswagen.

Autom narazila do divej zveri, podľa jej slov to však bolo otázkou času, kedy sa to stane. Srnky vraj stretáva na tejto ceste pravidelne.

„Zrazila som divú zver, nedalo sa tomu absolútne nijak vyhnúť. V podstate to bola otázka času, lebo ja každý deň chodím domov aj z domu po takej ceste, kde mám pocit, že každý jeden deň je zrazené nejaké zviera,“ vyjadrila sa na Instagrame. Auto utrpelo po nehode značné škody, našťastie sa nič vážne nestalo a odniesla si to ľavá strana nárazníka.

Zdroj: Instagram/@janahrmi

V minulosti, keď sa týmto zvieratám vyhýbala, vraj bola v strese, no podľa vlastných slov tentoraz nebola vôbec vystrašená. „Je mi to iba strašne ľúto, lebo to boli samec a samička a ja som zrazila toho samca a potom som v späťáku videla, ako prešiel späť k tej samičke a išli do lesa. Mne je to brutálne ľúto, lebo on tam teraz umiera v bolestiach, možno už zomrel a ona zostane sama. Takže hrozne ma to mrzí,“ dodala influencerka.

Janka mala pred desiatimi rokmi ešte jednu vážnejšiu dopravnú nehodu zapríčinenú nedbalosťou vodiča dodávky, ktorý jej nedal prednosť. Policajt privolaný na miesto nehody v roku 2014 bol ten istý, ktorý prišiel, keď 29-ročná podnikateľka narazila do srnca, upozornila na to v instagramovej story.