Štúdium a prezervatívy sú tu zadarmo aj pre Slovákov. Dvojičky študujú v írskom Galwayi, o ktorom spieva aj Ed Sheeran

Dvojičky Radka a Rebeka Kotuľákové študujú na Atlantic Technological University v Írsku. Šance na prijatie im však nikto nedával, no ony sa nevzdali. Teraz chcú motivovať aj ostatných Slovákov, aby sem prišli študovať. V článku vysvetľujú, ako na to.

Štúdium v zahraničí je pre mnohých neodolateľnou výzvou. Výnimkou nie sú ani ambiciózne dvojičky z Prešova Radka a Rebeka Kotuľákové, ktoré študujú v írskom Galwayi na technickej univerzite Atlantic Technological University (ATU).

„Agentúra nám povedala, že ak sa chceme hlásiť do Írska, potrebujeme ísť z gymnázia a nie z hotelovej akadémie, na ktorej sa okrem iného maturuje z angličtiny na nižšej úrovni B1. Odvetili sme, že angličtinu dáme na B2 a chceme sa hlásiť, aj keby to nevyšlo. Dnes sme obe v druhom ročníku a študujeme obchodné informačné systémy so zameraním na technológie.

Myslím, že sme živý príklad toho, že nemusíš chodiť na gymnázium, aby si sa dostala do zahraničia a ešte aj na technickú univerzitu.

Veľmi by sme chceli motivovať aj ostatných, aby sa nevzdali svojho sna, aj keď im ostatní vravia, že to nejde,“ hovorí pre Refresher Radka Kotuľáková.

„Univerzita si myslela, že sme jeden človek. Ja som dostala všetky prihlášky pred príchodom do Írska, Rebeka až v Írsku. Je to však ceľkom pochopiteľné, pretože máme rovnaké priezvisko, rovnaký dátum narodenia a Radka a Rebeka nie je pre Írov takmer žiadny rozdieľ,“ spomína jedna z dvojičiek. Zdroj: Archív/Radka a Rebeka Kotuľákové

„Do Írska sme sa zamilovali, keď sme tam boli na štvormesačnej hoteliérskej praxi. Vtedy sme si uvedomili, že hotelierstvo nie je pre nás a že by sme radšej robili niečo s IT, veď IT je budúcnosť. Zrodila sa v nás myšlienka, že to skúsime so štúdiom v Galwayi, kde sme aj pracovali. Podľa mňa je mesto úplne porovnateľné s atmosférou v pesničke od Eda Sheerana. Neskutočne to vystihol,“ dodáva Rebeka.



V rozhovore nám sestry prezradili aj to, ako sa vyhnúť poplatkom za štúdium, ako zvládajú miestny slang aj prečo má ich univerzita kondómy zadarmo.

Šance na úspech im vraj nikto nedával, nakoniec sa však do Írska dostali

„Keď sme sa hlásili na školu, najskôr bol problém nájsť agentúru, ktorá poskytuje štúdium v Írsku, potom aj agentúru, ktorá má kontakty s našou univerzitou. Keď sme na východe natrafili na Information Planet, presvedčili sme ich, nech spoja kontakty aj s ATU. Podarilo sa,“ hovorí na úvod Radka.

Prijímací proces bol podľa dvojičiek ľahký, no to, či sa na školu dostanú, bolo už od začiatku otázne. Z hotelovej školy im veľké šance nedávali.

Dvojičky Radka a Rebeka Kotuľákové študujú na írskej technickej univerzite. Keď sa na ňu hlásili z hotelierstva, povedali im, že je to takmer bez šance. Zdroj: Archív/Radka a Rebeka Kotuľákové

„Nemuseli sme písať žiadny motivačný list, neposielali sme portfólio a ani sme nemali pohovor. Podala sa len prihláška a, samozrejme, sme museli maturovať z anglického jazyka na úrovni B2. Keďže naša škola na tejto úrovni maturitu nemala, zase sme boli ‚špeciálne‘ a museli požiadať o výnimku.“ dodáva Rebeka.

Výsledok z maturity sa totiž rátal do sýstému bodovania CAO (Central Applications Office Points System), ktorý hrá kľúčovú úlohu v príjmacom procese na írske univerzity. Počet požadovaných bodov sa odvíja od toho, na aký odbor sa hlásiš. Kým pri hotelierstve je to približne 300 bodov, medicína má v kritériach 600.

„Aj keď sme mali samé jednotky, boli sme predsalen zo zahraničia a oni náš level edukácie nepoznajú, nevedia, akú má úroveň. Body sa tak automaticky znižujú a tým pádom sme plný počet nedostali. Avšak a chvalabohu, nám to stačilo na prijatie.“

Najhoršie na tom celom vraj bolo čakanie. Verdikt o úspešnom prijatí sa totiž dozvedeli len dva týždne pred začatím semestra. Ubytovanie, letenky aj všetky ostatné papierovačky tak sestry riešili na poslednú chvíľu. Do Galway sa však napokon dostali.

„Ale stala sa taká vtipná vec, že si univerzita myslela, že sme jeden človek. Prišli sme do administratívneho oddelenia s tým, že, dobrý deň, my sme dve, potrebujeme dve kópie a dve e-mailové adresy (smiech).“

Takto môžeš študovať zadarmo

Okrem výdavkov za jedlo, ubytovanie či dopravu, vie byť najväčším kameňom úrazu práve samotné školné. Výnimkou nie sú ani americké a predovšetkým britské univerzity, ktoré boli medzi Slovákmi nesmierne obľúbené. Po brexite sa nám však možnosť študovať zadarmo celkom odobrala. Ročník bakalárskeho štúdia ťa dnes vo Veľkej Británii pokojne vyjde na 15 až 30-tisíc libier, no v prípade medicíny na Cambridgei až enormných 60-tisíc. Radka s Rebekou sa nám ozvali aj preto, aby študentom rozšírili obzory, ako to v Írsku dať aj zadarmo.