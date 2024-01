10 filmov, ktoré môžeš pozerať stále dookola a nikdy ťa neomrzia. Nájdeš ich na Netflixe

Ktorú klasiku z nášho zoznamu máš najradšej?

Dědictví, Pulp Fiction, Snatch, The Big Lebowski, Home Alone, The Thing, Alien, Taxi Driver, Mad Max: Fury Road, The Shawshank Redemption a mnohé iné. Čo majú tieto dobre známe filmy spoločné? Môžeš ich pozerať stále dookola, koľkokrát chceš, a nikdy ťa neomrzia.

Radi nostalgicky sledujeme staršie filmy, pretože nám pripomínajú detstvo alebo obdobie dospievania. Chceme sa prostredníctvom nich vrátiť v čase a aj vyskúšať, či na nás budú fungovať rovnako ako prvýkrát. Niektoré sa jednoducho nedajú „opozerať“.

Zopár takých nájdeš aj na najpopulárnejšej streamovacej platforme – Netflixe. Keďže sa snažíme propagovať legálny spôsob sledovania filmov, pripravili sme pre teba zoznam s desiatimi „kultovkami“. Ktorú si pustíš ako prvú?

V Refresheri ti pravidelne prinášame rôzne filmové a seriálové rebríčky, profily aj rozhovory s filmármi alebo hercami a herečkami. Napríklad s Milanom Ondríkom, Alexandrom Bártom alebo s Natáliou Germáni. Ak si chceš prečítať v plnej verzii všetky zamknuté články, staň sa členom exkluzívneho klubu Refresher+.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Netflix

1. Scarface (réžia: Brian De Palma)

Rola osamelého gangstra Tonyho Montanu sadla Al Pacinovi priam dokonale. Nebyť Krstného otca, išlo by o jeho vôbec najpamätnejšiu úlohu v kariére. Scarface ukazuje vzostup a pád cholerického imigranta z Kuby túžiaceho po bohatstve v Amerike. Je mu jedno, ako ho dosiahne a čo preň spraví. A hoci má napokon na stole tony koksu, kopu zlata aj bankovky, je bez lásky a rodiny. Silná aj zábavná trojhodinová jazda, ktorá ubehne ako voda.

Zdroj: Universal Pictures US

2. The Wolf of Wall Street (réžia: Martin Scorsese)

Ďalší výborný portrét antihrdinu bez chrbtovej kosti opitého mocou. Vyšliapal si cestu na cudzom nešťastí a oklamal ešte aj sám seba. Je fascinujúce, že Scorsese nakrútil práve takýto film, keď mal 70 rokov. Keďže aj on si odžil svoje, zjavne sa vedel sčasti stotožniť s príbehom chamtivého a rafinovaného podvodníka Jordana Belforta. Je zároveň nepochopiteľné, že Leonardo DiCaprio za túto rolu nedostal Oscara, keďže totálne exceloval a zjavne si ju dosýta užil.