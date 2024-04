Veľké porovnanie streamingových služieb: Netflix, HBO či Disney, čo sa oplatí najviac a čo je najlacnejšie?

Porovnávame všetky streamingové služby na Slovensku. Ktorá je tá najlepšia pre teba?

Keď prišiel Netflix, ľudia sa potešili. „Konečne nemusím sťahovať a kradnúť toľko filmov a seriálov,“ mnohí si pomysleli. Veľa z nich bolo na Netflixe, a keď si človek jednoducho chcel pozrieť niečo nové, ale aj staršie, nemusel hľadať nelegálne cestičky. Za niekoľko eur mesačne mal k dispozícii množstvo skvelého obsahu.

Počas rokov sa však situácia mení. Každá hollywoodska spoločnosť chce kúsok z koláča, a tak v súčasnosti existujú desiatky streamingových služieb, pričom do desať ich je tých najväčších a najrelevantnejších.

Ak si ľudia chcú v roku 2024 pozrieť aspoň polovicu z tých najkvalitnejších a najočakávanejších seriálov a filmov, uchýlia sa pravdepodobne k pirátstvu. V opačnom prípade by si museli platiť každú streamingovú službu, čo by stálo viac ako 60 eur mesačne.

Zdroj: Refresher

Nehovoriac o hudobných, streamingových platformách a ďalšom predplatnom. Ak poznáš niekoho, kto má ročne tisícku navyše, aby si mohol platiť za všetko predplatné, tento článok nie je pre neho. Naopak, je pre každého, kto chce podporiť kvalitný obsah, ale je mu jasné, že sa nedá predplácať všetko, a potrebuje sa rozhodnúť, čo je pre neho najlepšie.

V tomto porovnaní NEBUDEME brať do úvahy zdieľanie účtov či množstvo povolených profilov. Zdieľanie účtov pravdepodobne postupne zruší každá streamingová služba. V článku sa nezaoberáme ani stiahnutím programu a sledovaním offline, pretože túto možnosť ponúkajú všetky služby.

Netflix

Cena: 8 € mesačne za HD, 10 € mesačne za Full HD a 12 € mesačne za 4K a HDR

Zadarmo skúšobné obdobie: nie

Viac ako 5 000 filmov a 2 500 seriálov



Najlepšie seriály: Arcane, Sense8, Beef, Stranger Things, Narcos, Sex Education, BoJack Horseman, Blue Eye Samurai, Mindhunter, Ozark, Cyberpunk: Edgerunners

Netflix bol na trhu prvý a o toto prvenstvo ho nikto nedokázal obrať. Dodnes je najväčšou a najlákavejšou službou. Pokračuje, ako začínal – s kvalitnými seriálmi, ktoré zasiahnu celý svet. V posledných rokoch začal viac tlačiť na produkciu vlastných filmov, stavia však pri nich na kvantitu, nie kvalitu. Síce sľubuje, že to chce zmeniť, ale až na niekoľko výnimiek vydá každý rok desiatky podpriemerných či priemerných jednohubiek.

Skutočná moc služby tkvie vo veľkom množstve úžasných seriálov, v obrovskom katalógu a desiatkach nových seriálov, filmov, dokumentov a anime, ktoré pridáva každý mesiac.

Netflix ponúka aj 4K kvalitu obrazu a HDR (pri vybraných tituloch), aj keď len pri najdrahšej verzii. Tá stojí 12 eur, no vzhľadom na množstvo obsahu a kvalitu samotnej aplikácie naprieč všetkými zariadeniami sa to oplatí.

Ponuka Netflixu je neprekonateľná. Divák tu nájde hollywoodske blockbustery, prehliadané kvalitné indie filmy, staršie klasiky, celkom nové hity, po Crunchyrolle asi najväčšiu zbierku kvalitného anime, vlastnú animovanú produkciu a niekoľko seriálov, ktoré navždy zmenili to, ako sa pozeráme na niektoré žánre a ako ich hodnotíme (BoJack Horseman, Narcos, Arcane...).

Zdroj: Amazon/Netflix/Disney/Apple/SkyShowtime/Voyo

Netflix dáva aj rozpočty pre veľkých hollywoodskych filmárov, aby natočili svoje vysnívané filmy (The Killer od Finchera, The Irishman od Scorseseho, Maestro od Coopera...).

Pre slovenského či českého diváka je skvelou správou aj to, že katalóg obsahuje množstvo českých a slovenských klasík a veľmi veľa dabovaného obsahu (aj keď takmer výhradne po česky, no to úplne stačí). Milým prekvapením je, že dabing dostávajú aj celkom nové seriály a filmy, obzvlášť také, ktoré nie sú úplne masové.

Hovorí sa o tom málo, ale na Netflixe sa dajú hrať aj úžasné hry, a to celkom zadarmo. V aktuálnom výbere sú také pecky ako Hades, Death’s Door, Oxenfree, trilógia GTA, Dead Cells či Into the Breach. Na službe zamrzí, že postupne ruší možnosť zdieľania účtov medzi viacerými kamošmi.