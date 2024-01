Gábor Boráros sa chce po kauze s podplácaním vrátiť. Comeback do klietky vraj príde ešte tento rok

Slovenský zápasník, ktorého odstavili po údajných podvodoch v stávkovaní na jeho vlastný zápas, má vraj prichystané prekvapenia.

Zápasník MMA Gábor Boráros má pozastavenú funkciu pre podozrenie zo spoluúčasti na podvode v stávkovaní na jeho vlastný zápas. Okrem organizácie Oktagon MMA, s ktorou má stále platnú zmluvu, má činnosť pozastavenú aj v partnerskej organizácii MMA Fabriq.

Gábor sa však aj napriek pozastavenej činnosti chce vrátiť do klietky, a to ešte tento rok. Český Šport.cz citoval slová Borárosa o jeho plánoch do budúcnosti: „Ideme ďalej a aj v tomto roku pokračujem v klietke. Budem bojovať a tiež moderovať. Plus prídu i ďalšie veci, ale tie sú zatiaľ prekvapením.“

Prebiehajúce vyšetrovanie v súvislosti s Gáborom sa týka jeho zápasu s Izraelčanom Medvedovským, ktorý skončil v druhom kole, vtedy, keď bol na Borárosovo víťazstvo vypísaný vyšší kurz, zatiaľ čo sa zdalo, že Gábor zápas naťahuje naschvál.

Gábor síce tvrdí, že voči nemu nie je vedené policajné vyšetrovanie, ale hovorkyňa Policajného zboru Denisa Bárdyová pre Šport.sk nekonkretizovala, v akom štádiu je aktuálne vyšetrovanie. „V tejto súvislosti je v súčasnosti vedené trestné konanie, pričom vzhľadom na prebiehajúce úkony nie je možné poskytnúť akékoľvek bližšie informácie,“ uviedla Bárdyová.

Boráros sa po odstavení vo funkcii zápasníka vydal aj cestou moderovania, keď prijal netradičnú ponuku prevádzania ľudí ako moderátor počas galavečera pre konkurenčnú organizáciu RFA v budapeštianskej Bok aréne.