Gábor Boráros po stopke v Oktagone prestúpil ku konkurencii. Na turnaji v Maďarsku ho čaká netradičná výzva

Biť sa tentoraz nebude. Rukavice vymení za mikrofón.

Známy zápasník Gábor Boráros má momentálne stopku v Oktagone a Fabriq MMA pre podozrenia z manipulovania zápasu s Kirillom Medvedovským. Od februára tohto roku vôbec nezápasil a vyšetruje ho polícia. Dohodol sa však na spolupráci s konkurenčnou organizáciou Oktagonu, Real Fight Arena (RFA).

Nebude sa však biť, vyskúša si moderovanie turnaja. „Skvelý showman si prichádza splniť svoj sen a stáva sa novou tvárou na maďarskej scéne! Už budúcu sobotu 25. novembra budete môcť sledovať, ako sa pobije Gábor s novou výzvou, a to moderovaním galavečera RFA 13 v budapeštianskej Bok Aréne. Gábor, vitaj v tíme,“ napísala v stredu organizácia RFA.

Ako píše portál MMA Fanatik, k tejto výzve sa vyjadril aj samotný Boráros. Do klietky sa plánuje čoskoro vrátiť bez ohľadu na kauzu, ktorá mu pozastavila kariéru. „Pomaličky budeme pokračovať vo všetkom, na čom sme makali. Novinky už pomaličky prídu a potom vám dám vedieť,“ prezradil zápasník.



„Často dostávam otázku, kedy budem mať zápas. Na to ešte nemám presnú odpoveď, ale budúci týždeň idem na také stretnutie, ktoré je dosť dôležité, a následne budem mať aj ja viac informácií a dám vám vedieť. Určite budem bojovať ešte dosť dlho, lebo sa nevzdávam,“ doplnil.



Na základe jeho slov je teda možné, že by sa mohol čoskoro v RFA predstaviť aj ako zápasník, nielen ako moderátor. K novej posile v tíme sa vyjadril aj promotér RFA Boris Marhanský. „Gábora som osobne spoznal len pred pár dňami a myslím, že v Maďarsku to bude poriadna jazda,“ povedal.