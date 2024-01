RECENZIA: Marvelovka Echo je ďalším trpkým sklamaním s nudnými postavami a dejom

Oplatí sa vidieť nový marvelovský seriál?

Na seriál Echo sa diváci a fanúšikovia Marvelu netešili od samotného začiatku. Málokoho totiž táto postava zo seriálu Hawkeye zaujímala. Aj okolo takýchto postáv sa však dá vyskladať vynikajúci príbeh a seriál, dôkazom je napríklad Andor zo Star Wars. Tvorcom Echo sa však nič také nepodarilo. Ktovie, ako seriál vyzeral predtým, než ho razantne pretáčali a upravovali, ale výsledný produkt sa nepodaril.

Echo/Maya (Alaqua Cox) je nepočujúca drsná žena, ktorá ako dieťa prišla o matku, nohu a celú rodinu, ktorá na ňu zanevrela (z nelogických dôvodov, ktoré slúžia len na dramatizáciu deja). Seriál v prvej časti divákov oboznámi s dejom v seriáli Hawkeye a o tom, ako sa Maya stala z Kingpinovej pravej ruky niekým, kto ho strelí do hlavy. Táto časť mala z celého seriálu najlepšie tempo.

Zdroj: Disney+

Marvel nám na recenzovanie poskytol prvé tri z celkových piatich epizód (všetky vyjdú naraz na Disney+ 10. januára). V nich sa Maya dostáva do svojho rodiska, kde sa po 20 rokoch stretáva s rodinou, o ktorú sa doteraz nezaujímala a sebecky ju zatiahne do vojny s Kingpinovými vojakmi.

Hlavná hrdinka je arogantná a nezaujímavá postava

Ohrozí tak nevinných ľudí, čo len dokazuje, aká arogantná vlastne je. Na arogantných postavách nie je nič zlé, ale Maya je popritom nezaujímavá a chýba jej osobnosť (viac ako jej osobnostné črty ju charakterizujú jej zdravotné postihnutia, čo je krok vedľa).

Pre nutnosť posunkovej reči sú jej dialógy pomalšie, čo by neprekážalo, keby sa v nich dialo niečo hodnotné a významné pre dej. Postavy sa však v rozhovoroch len točia v kruhoch a riešia rodinné či vzťahové problémy, ktoré sú divákovi ukradnuté, keďže s týmito postavami nemá žiadny vzťah a scenár nie je natoľko kvalitný, aby to zmenil.

Zdroj: Disney+/Hulu

Vedľajšie postavy nie sú pre dej dôležité. Majú miesto v súkromnom príbehu Maye, ale tvorcovia ho príliš naťahujú a ani po troch častiach sa s ním nikam nedostanú, takže oň divák stráca záujem. Príbeh, ktorý tu rozprávajú, sa skôr hodí na dvojhodinový film, odbremenený od všetkej tej seriálovej vaty, ktorá len umelo predlžuje stopáž.

Jej súčasťou je aj nezmyselná potreba Marvelu dať Mayi superschopnosti. Zatiaľ čo v komiksoch dokáže napodobniť akékoľvek údery a chmaty svojich súperov (niečo ako Taskmaster z Black Widow), v seriáli je spojená so svojimi indiánskymi predkami, ktorí mali akúsi energiu v rukách a v tele.

Je to úplne nezmyselné, nepotrebné a v prvých troch častiach aj úplne zbytočné, keďže to má takmer nulový vplyv na čokoľvek, čo sa v seriáli deje. Echo by sa viac hodilo, keby nemala žiadne schopnosti a bola by len veľmi talentovaná bojovníčka.

Dôležitou časťou seriálu je aj akcia. Marvel lákal na brutálne súboje, v ktorých sa nešetrí krvou, ale skôr než Daredevila pripomína Echo seriál Hawkeye. Je v ňom dobrá choreografia, ale údery hercov a kaskadérov nemajú váhu, necítiť ich dopad na telá medzi bojovníkmi a bitky skôr pripomínajú choreografiu tanca.

Zdroj: Disney+

Neexistuje ani veľa dôvodov, prečo by seriál nemohol byť pre tínedžerov s ratingom TV-14 (aktuálne má rating TV-MA pre dospelých). Na rozdiel od Daredevila či Punishera je Echo značne umiernené, s minimálnym množstvom krvi a zabíjania. Akčné scény teda diváka rozhodne neohúria a napríklad jedna veľká z tretej časti ho donúti prevrátiť očami.

Maya/Echo v nej zdolá viac ako desiatich nepriateľov, zatiaľ čo ich šéf stojí v pozadí s rukojemníčkou v ruke a čaká, kým Macha pozabíja/ublíži jeho chlapom. Keď skončí, iba priloží zbraň k rukojemníčke a Maya sa vzdá. Presne takéto klišé, stereotypné scény tento seriál nepotreboval.

Echo je ďalší zbytočný a slabý seriál od Marvelu, v ktorom nezaujme nič. Ani akcia, ani postavy, ani dej. Nie je ani vtipný a ani poriadne akčný/seriózny, je nedostatočne drsný a brutálny, na krimipríbeh veľmi plytký a zbytočne dlhý. Po skvelej druhej sérii Lokiho tak prišla ďalšia studená sprcha od Marvelu, ktorý posledné dva roky vydáva viac zlých filmov a seriálov ako tých dobrých.

Daredevila a Kingpina je len lákadlom pre divákov, aby vôbec mali záujem seriál sledovať. V prvých troch častiach je Daredevil dohromady dve minúty a Kingpin tak tri.