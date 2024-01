Virálna fotka Jady Pinkett Smith baví ľudí. Prirovnávajú ju k známemu raperovi s nadváhou

Jada Pinkett Smith posunula heslo „nový rok, nové ja“ na vyššiu úroveň. V utorok na Instagrame zdieľala fotografiu, na ktorej má pomerne zvláštny outfit, ktorý sa stal terčom výsmechu mnohých používateľov sociálnej siete. Pod príspevok napísala: „Myslím, že v roku 2024 sú návleky na nohy v džínsoch to pravé pre mňa.“

Ľudia na Instagrame a X (Twitteri) sa s herečkiným príspevkom kreatívne vyhrali. Len niekoľko minút po zverejnení fotografie vznikali vtipné memečká a prirovnania. Medzi najpopulárnejšie patrí asociácia s raperom Fat Joeom.

Ten sa okrem svojej hudobnej kariéry preslávil aj ohromným schudnutím. Prezývku Tučný Joe nemal nadarmo, v minulosti vážil vyše 300 kíl. No v posledných rokoch sa fanúšikom pochválil svojím „novým a zdravším“ zovňajškom. Schudol takmer tretinu svojej dovtedajšej hmotnosti.

Práve podobný štýl obliekania Fat Joea a Pinkett Smith na jej novej selfie ľudí tak pobavil. Pod príspevkom zazneli komentáre ako „Chcel som zablahoželať Fat Joeovi k ďalšej strate hmotnosti“ alebo „Som hrdý na Fat Joea, prešiel dlhú cestu“, upozorňuje na reakcie britský denník Daily Mail.

Okrem toho sa na sociálnych sieťach kopia komentáre a satirické obrázky, ktoré Jadu prirovnávajú k Vin Dieselovi, The Rockovi, Pitbullovi (Mr. Worldwide) či Andrewovi Tateovi. „Jada má svoj haloweensky kostým na rok 2024 očividne hotový,“ smejú sa používatelia na sociálnej sieti X.

People are confusing Jada Pinkett Smith for Fat Joe after she shares selfie. https://t.co/7vBYwdmNKq