FOTO: Pozri si dokonalý dom so zeleným átriom na okraji malej obce. Majitelia po 50 rokoch vymenili mesto za vidiek

Hlavným cieľom návrhu bolo priblížiť obyvateľov domu k prírode. Zelené átriá na hrane domu vytvárajú plynulý prechod medzi exteriérom a interiérom, čím prepájajú každodenný život s okolitou zeleňou.

Moderný dom v Česku vyniká dokonalým presvetlením, prírodnou oázou a dizajnovým interiérom. Projekt vytvorilo štúdio AOSI, ktoré klientke pomohlo splniť si sen o dome na vidieku. Majitelia sa po päťdesiatich rokoch života rozhodli opustiť mestský život. „Klientka sa v tomto prípade po päťdesiatich rokoch života v meste rozhodla presťahovať na vidiek za prírodou. To hralo hlavnú úlohu v celom návrhu,“ hovorí pre Refresher architekt Ivo Stejskal. Dom stojí v súkromí na okraji malej obce Nedvědice.

Najväčšou dominantou domu sú átriá, ktoré slúžia ako zelený filter prepájajúci exteriér s interiérom a prinášajú prírodu čo najbližšie k obyvateľom domu. Vynikajú v ňom materiály ako betón, prírodné drevo a vápennopieskové murivo.

Hlavným cieľom bolo vytvoriť bývanie v harmónii s prírodou a so zeleným prostredím. Dom sa organicky začleňuje do okolitej krajiny a svojou estetikou ju dopĺňa. Vďaka dobre premyslenému rozloženiu majiteľom poskytuje dokonalé súkromie.

Rodinný dom so zeleným átriom. Zdroj: AOSI/Alex Shoots Buildings

Átriá slúžia ako zelený filter

V údolí zelených kopcov neďaleko hradu Pernštejn vznikol dom, ktorý spája moderné bývanie s krásou okolitej prírody. Po päťdesiatich rokoch života v meste sa obyvatelia domu rozhodli pre radikálnu zmenu. Domov, ktorý sa stáva súčasťou záhrady a vytvára oázu, ktorej súčasťou sú obyvatelia i zvieratá. Ľudia sa tu môžu stretávať, pracovať a spoločne žiť. Ich túžba spojiť moderné bývanie s pokojom a krásou vidieckeho prostredia bola motívom na vznik tohto átriového domu.



Iva Stejskala sme sa opýtali, či mala klientka o dome predstavu alebo nechala celý návrh v rukách architektov. „Predstava zo strany klientky bola jasná, najmä čo sa týka funkčnej náplne, ale aj tá sa menila. Pozemok má svoje limity a s tým sme museli pracovať. Bol to vzájomný dialóg, ktorý postupne formoval výsledný návrh,“ hovorí architekt. Tým, že všetky okná smerujú do zelených átrií, poskytujú maximálne súkromie, ale zároveň umožňujú výhľady do krajiny mimo okolitej zástavby.

Veľkú rolu zohrávajú aj použité materiály, ktoré harmonicky ladia s okolitým prostredím. „Okrem zelených átrií je koncept domu utváraný boxmi zázemia, ktoré vytvárajú plynulý priestor interiéru. Každý box má svoj vlastný materiál podľa voľby klientky. Čo sa týka horizontálnych konštrukcií, volili sme tak, aby spolu komunikovali. Je to drevená podlaha a na strope betón s debnením z drevených dosiek v rovnakom smere ako na podlahe,“ hovorí.

Zdroj: AOSI/Alex Shoots Buildings

Dostatok denného svetla aj dokonalé súkromie

„Podoba átrií zohráva v tomto návrhu kľúčovú úlohu. Ich posunutie zo stredu domu na jeho obvod dovoľuje vpustiť do domu ešte viac svetla a napriek tomu zachovať intimitu riešenia. Átriá slúžia ako zelený filter spájajúci exteriér s interiérom a prinášajúci do domova sviežu atmosféru prírody. Táto zelená oáza je hlavným motívom domu, ktorý ponúka obyvateľom pokojné a zároveň inšpiratívne prostredie,“ hovorí architekt Ivo Stejskal.

Osobitnú pozornosť venovali aj umiestneniu okien. Všetky okná smerujú do zelených átrií. Táto orientácia nielenže poskytuje maximálne súkromie, ale taktiež umožňuje výhľady do krajiny mimo okolitej zástavby.

Átriá sú umiestnené na každú stranu domu, prerušujú plynulú stenu a zachovávajú tak jednotný charakter objektu vo všetkých uhloch pohľadu. Átriový dom v údolí predstavuje prepojenie moderného bývania s prírodou. V interiéri dominujú prírodné farby, dopĺňa ho drevený nábytok aj dizajnové doplnky.