Zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov? Táto európska krajina o tom uvažuje

Správy naznačujú, že zákaz je jednou z možností ochrany mladých ľudí na internete.

Britský premiér Rishi Sunak uvažuje o obmedzení prístupu k sociálnym médiám pre osoby mladšie ako 16 rokov v snahe ochrániť ich pred niektorými škodlivými účinkami internetu. Podľa britského denníka The Guardian je v hre aj úplný zákaz.

Britská vláda už skôr predložila návrh zákona o bezpečnosti na internete. Ten vyžaduje, aby sociálne siete chránili deti pred škodlivým obsahom. Ak tak neurobia, hrozia im pokuty až do výšky 10 % ich celosvetových príjmov. Teraz kabinet zvažuje ďalšie opatrenia.

Zdroj: Freepik/voľne na použitie

„Hľadáme spôsoby, ako posilniť postavenie rodičov a nie ako niečo konkrétne potláčať. Zistili sme, že v existujúcom výskume sú určité medzery, takže budeme zisťovať, aké ďalšie štúdie je potrebné vykonať. Žiadny z ministrov zatiaľ nič nepodpísal,“ povedal hovorca.

„Prevažná väčšina sociálnych médií je navrhnutá tak, aby vyvolávala závislosť, polarizovala a ukazovala nerealistický životný štýl a túžby – v skutočnosti je to mizerné miesto na trávenie času počas dospievania. Obávam sa však, že reakciou by malo byť úplné vylúčenie detí z digitálneho priestoru. Namiesto toho by malo byť cieľom navrhnúť siete tak, aby podporovali rozvoj detí,“ reagovala poslankyňa a aktivistka za bezpečnosť detí na internete Beebana Kidrona.

Zástupca samotného premiéra sa ku konkrétnym návrhom nevyjadril, ale pre médiá uviedol, že vláda sa otázkou internetovej bezpečnosti zaoberá v širšom meradle.

Niektoré organizácie žiadali prísnejšiu reguláciu online bezpečnosti už v roku 2017. Legislatíva bola dlhá cesta, pričom spomínaný zákon o online bezpečnosti vstúpil do platnosti na jeseň tohto roku. Detská charitatívna organizácia NSPCC uviedla, že za šesť rokov zaznamenali policajné zložky v Spojenom kráľovstve 34 400 trestných činov online groomingu voči deťom.