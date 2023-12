Žiadny Santa, ale kadiaci muž v betleheme a drevené poleno, ktoré deťom dáva darčeky: toto sú najbizarnejšie vianočné tradície

Známe slovenské príslovie hovorí „iný kraj, iný mrav“ a zdá sa, že počas Vianoc to platí dvakrát. To, čo je v niektorých krajinách považované za tradíciu, môže mnohých cudzincov dokonca aj pohoršiť...

Vianoce sú sviatky, ktoré oslavuje takmer celý svet. Zatiaľ čo na Slovensku čakáme celý Štedrý deň v napätí až do večera, keď nám pod stromček prinesie darčeky Ježiško, v Katalánsku deti čakajú na to, kým im ich „vykaká“ drevené polienko. Akokoľvek neuveriteľne a bizarne to môže znieť, čítaš správne.

Podľa katalánskej tradície kus polena s červeným nosom a nakreslenými očami prezývaný ako Caga Tió – v preklade „kakacie poleno“, deťom „vykadí“ počas Vianoc darčeky. Neurobí to však zadarmo, darčeky dostanú len tie deti, ktoré ho poctivo kŕmili sušienkami a zaspievali mu pieseň.

Čo sa týka Katalánska, nejde o jedinú úsmevnú vianočnú tradíciu. Okrem toho, že poslušným deťom darčeky „vykaká“ kus dreva, v katalánskom betleheme nájdeš postavičku muža so stiahnutými nohavicami, ktorý práve vykonáva veľkú potrebu.

Keďže tieto tradície znejú prinajmenšom zvláštne, rozhodli sme sa bližšie pozrieť na to, akú majú históriu. Pri našom pátraní sme preskúmali aj ďalšie, veľmi čudné vianočné zvyklosti z krajín celého sveta.

„Kakacie polienko“ ako katalánsky Santa

Zatiaľ čo vo väčšine častí sveta roznáša darčeky veľký muž s dlhou šedivou bradou oblečený od hlavy po päty v červenom, v Katalánsku si vymysleli omnoho originálnejšiu vianočnú legendu. Deťom darčeky nikto neprinesie, ale „vykadí“ im ich kus dreveného polienka prezývaný ako Caga Tió alebo aj Tió de Nadal.

Ako píše portál NPR, deti počas decembra „kŕmia“ drevené poleno zvyškami jedla a potom, keď mu na Štedrý deň zaspievajú zábavnú pieseň, „vytlačí“ zo seba darčeky a tradičnú maškrtu.

Katalánska vianočná tradícia Tio de Nadal. Zdroj: Youtube/@Darek

Katalánka Sandra Redondo-Candela pre portál priblížila, že podľa tradícií deti kŕmia polienko rôznymi maškrtami niekoľko týždňov. Spomenula si, že keď bola malá, nechávala každý večer pri svojom Caga Tió pomaranče. Do rána po nich zostali len šupky. Vždy na Štedrý deň 24. decembra jej rodičia zakryli chrbát polienka teplou dekou a spoločne so Sandrou začali spievať:

Caga tió, (Kakacie polienko,)

tió de Nadal, (polienko Vianoc,)

no caguis arengades (nekakaj nám slané slede,)

que són massa salads (tie sú príliš slané,)

caga torrons (vykakaj turrón)

que són més bons! (ten je o mnoho chutnejší!)

Len čo rodina dospievala pesničku do konca, rodičia poslali Sandru do izby, aby sa išla pomodliť. Keď sa vrátila, chrbát polienka bol odokrytý. Okolo jeho zadnej strany sa už nachádzali darčeky a turrón – tradičná španielka cukrovinka podobná tureckému medu.