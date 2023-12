Karlos Vémola skončil na pohotovosti: Do nemocnice som prišiel celý zakrvavený a zblbnutý, tvrdí

Akútne mu v nemocnici museli zašiť ranu, ku ktorej prišiel počas tréningu. Na pohotovosť prišiel o polnoci dezorientovaný.

Už 29. decembra sa v pražskej O2 Aréne v súboji stretne Karlos „Terminátor“ Vémola a Samuel „Pirát“ Krištofič. Iba pár týždňov pred stretnutím však Karlos skončil v nemocnici na pohotovosti. Akútne mu museli zašiť ranu, ku ktorej prišiel počas tréningu.

Do nemocnice prišiel celý zakrvavený

„Posledné tréningy mám večer, a to z toho dôvodu, že zápasím okolo polnoci tak, aby sa moje telo naučilo najviac makať o polnoci. Vyfasoval som naozaj bombu, ale našťastie to nie je vidieť, ako je to pekne zašité. Mal som tam osem stehov a bol som dosť od krvi, pretože obočie dosť krváca,“ vysvetlil Vémola pre MEDx Talks.

Na pohotovosť prišiel o polnoci po zranení dezorientovaný. „Dostal som fakt petelicu, trocha sa mi motala hlava. Prišiel som do nemocnice a fakt bola veľká, takže som zaparkoval a prišiel som tam celý zakrvavený a hovorím, že by som to potreboval zašiť. Sestrička mi hovorí, že potrebuje moju kartičku poistenca,“ pokračoval bojovník v rozprávaní.

Odišiel na parkovisko hľadať auto aj kartičku poistenca, naspäť sa vrátil až po trištvrte hodiny. „Nemal som silu sa takto v noci hádať, tak som odišiel. Po tom údere som bol zblbnutý, tak som nevedel, kde som to auto nechal. Tak som chodil po parkovisku a hľadal som ho. Asi za trištvrte hodiny som sa vrátil a ona mi ešte vynadala, kde som bol tak dlho. Vysvetľoval som jej, že vôbec neviem, kde som, a či by mi to najskôr mohla zašiť. Kartičku poistenca som nakoniec našiel.“

Zdroj: OKTAGON MMA

Do zápasu nastúpi

Tréningové zranenie našťastie nebolo nič vážne a neohrozilo blížiaci sa zápas v pražskej O2 Aréne. Vémola a Krištofič si sily zmerajú v dohodnutej váhe do 88,5 kg.

„Ak mám v O2 s niekým bojovať, tak s Karlítom. Tam sú ešte nedoriešené veci,“ reagoval na výzvu od Vémolu Krištofič, ktorý je víťazom 2. série reality šou Oktagon Výzva a bývalým dočasným šampiónom divízie. Vémola prekvapivo sám vyzval slovenského ostrostrelca, pretože Patrik Kincl s ním v decembri odmietol zápasiť. Hľadal tak adekvátnu náhradu, pričom vyzval aj Attilu Végha.

Krištofič je momentálne jednotkou rebríčka strednej váhy. Z jeho slov bolo jasné, že by rád uzavrel dávny spor, a organizácia preto doručila všetkým fanúšikom MMA to, čo chceli.