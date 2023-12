FOTO: Najúspešnejšia hviezda Onlyfans je tehotná. 20-ročná Bhad Bhabie čaká svoje prvé dieťa

Známa Onlyfans modelka a raperka sa podelila o šťastnú novinku.

Známa raperka a hviezda Onlyfans Bhad Bhabie oznámila, že čaká svoje prvé dieťa s partnerom Le Vaughnom. 20-ročná hudobníčka sa s dobrou správou pochválila na Instagrame, kde zverejnila fotografiu v obtiahnutom tričku, ktoré zvýrazňuje tehotenské bruško, píše magazín People.

Bhad Bhabie, rodným menom Danielle Marie Bregoli, sa dostala do povedomia ľudí frázou „Cash me outside, what about that?“ v relácii Dr. Phila v roku 2016. Na platforme Onlyfans patrí na k najúspešnejším tvorcom.

Bhad Bhabie prednášala aj na Oxfordskej univerzite. Študentom prezentovala svoje úspechy a vysvetľovala, ako zarobila 50 miliónov dolárov. Jej príjmy z tejto platformy potvrdzuje aj časopis Forbes.

Nedávno sa na Instagrame pochválila, koľko vďaka svojim polonahým fotkám zarába. Zverejnila svoju výplatnú pásku z platformy Onlyfans za osem jednotlivých mesiacov v roku 2021. Dokopy za viac ako polroka na tejto platforme stihla zarobiť viac ako 36 miliónov dolárov.