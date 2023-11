Hviezda Onlyfansu zverejnila výplatnú pásku. Z jej mesačných príjmov za polonahé fotky sa ti zatočí hlava

Iba 20-ročná raperka a jedna z najúspešnejších tvorkýň na Onlyfanse si žije ako v rozprávke.

Jedna z najúspešnejších tvorkýň na Onlyfanse a známa raperka Bhad Bhabie sa pochválila, koľko vďaka svojim polonahým fotkám zarába. Iba 20-ročná hviezda na svojom Instagrame zverejnila snímku obrazovky, na ktorej môžeš vidieť jej výplatnú pásku z platformy Onlyfans za osem jednotlivých mesiacov v roku 2021, informuje Complex.

Na screenshote vidieť, že najlepší mesiac bol apríl počas koronavírusu, za ktorý zarobila vyše 18 miliónov dolárov. Dokopy za viac ako polroka na tejto platforme stihla zarobiť viac ako 36 miliónov dolárov.

Mesačné zárobky za rok 2021. Zdroj: Instagram/@bhadbhabie

Bhad Bhabie, civilným menom Daniele Bergoli, začala s Onlyfansom v apríli 2021 práve preto, že v tom čase oslávila 18 rokov. Dovtedy svoje „nahotinky“ zverejňovať zo zákona nemohla, pretože by išlo o šírenie detskej pornografie. V rozhovore pre Sundae Conversation minulý rok na margo toho povedala, že tí ľudia, ktorí si zaplatili jej Onlyfans hneď po tom, ako dovŕšila 18 rokov, by mali ísť do väzenia.

Bhad Bhabie minulý rok prednášala aj na Oxfordskej univerzite. Študentom prezentovala svoje úspechy a vysvetľovala, ako na Onlyfanse zarobila 50 miliónov dolárov. Jej príjmy z tejto platformy potvrdzuje aj časopis Forbes, ktorý odhaduje, že zarobila viac ako 49 miliónov eur.

Bhad Bhabie sa ako raperka zviditeľnila vďaka Kodakovi Blackovi a Lil Yachtymu. Oveľa viac ako hudbe sa však venuje práve platforme Onlyfans. Patrí na nej k najúspešnejším tvorcom.