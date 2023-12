STALKER 2 pošle do hanby aj Ubisoft. Ukrajinci cez vojnu vytvorili grafický majstrovský kúsok, ktorý tvoj PC nerozbehne

Ukrajinská post-apokalyptická akčná hra sa pýši prepracovaným príbehom a krásnou grafikou.

STALKER 2 – Heart of Chornobyl vyjde niekedy v priebehu roka 2024 na PC a Xbox Series X/S (na PS5 vyjde zrejme o niekoľko mesiacov neskôr). Titul mal vyjsť skôr, no vývojárske štúdio GSC Game World je z Ukrajiny, kde stále prebieha vojna. Tá veľmi negatívna ovplyvnila vývoj, no ako ukazuje najnovší trailer, na hre to vôbec nie je poznať.

Práve naopak, z hľadiska vizuálnej komplexnosti a grafických detailov ide o jednu z najkrajších hier súčasnosti. Ak bude finálny vzhľad hry, jej textúry, odtiene a modely postáv také ohromujúce ako v traileroch, hráči sa dočkajú jednej z technicky najprepracovanejších hier.

Podobne ako jednotka, aj dvojka sa bude odohrávať v Zóne. Ide o oblasť širokú 60 kilometrov štvorcových okolo Černobyľu. Po druhom incidente z roku 2006 sa v oblasti začali objavovať zmutované zvieratá a rastliny. V Zóne sa však nachádzajú bohaté nerastné suroviny a iné poklady, čo láka takzvaných Stalkerov, ktorí riskujú život, aby zbohatli.

Dvojka bude mať príbeh dlhý niekoľko desiatok hodín a vývojári sľúbili aj rozdielne konce odvíjajúce sa od toho, aké rozhodnutia urobí hráč.