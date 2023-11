Spotify už o pár dní zverejní očakávaný Wrapped 2023. Zistíš, aký typ poslucháča si a koho si počúval najčastejšie

Kedy sa dočkáme obľúbených štatistík, na ktoré každý rok tak netrpezlivo čakáme?

Spotify aj tento rok zverejní svoju každoročnú funkciu s názvom „Wrapped“, kde sa hudobní fanúšikovia môžu pozrieť na svojich favoritov roku 2023 a personalizované štatistiky.

Táto funkcia prichádza na konci každého roka a s predplatiteľmi zdieľa „na mieru“ vytvorené rebríčky a štatistiky tvojich najpočúvanejších skladieb, albumov, podcastov, interpretov a žánrov.

Posledné roky si na nej Spotify dáva čoraz viac záležať, minulý rok napríklad pridalo nové sekcie, ako napríklad My Listening Personality. Vďaka nej si sa dozvedel, akým si typom poslucháča. Je preto veľmi pravdepodobné, že aj tento rok má streamovacia platforma pre svojich používateľov pripravené niečo špeciálne a nejaké nové kategórie a sekcie.

Zdroj: Spotify/volně k použití

Spotify zatiaľ nezverejnilo oficiálny dátum, kedy budú mať používatelia aplikácie prístup k tohtoročným štatistikám, no v predchádzajúcich rokoch sme sa „Wrapped“ mohli tešiť medzi poslednými dňami novembra a začiatkom decembra. Naposledy v roku 2022 vyšiel 30. novembra, no v roku 2021 to bolo až 1. decembra.

Inak povedané, už v priebehu tohto týždňa sa hudobní fanúšikovia dozvedia, kto bol ich najpočúvanejším interpretom a koľko minút strávili prehrávaním hudby.

Spotify zaznamenáva tvoje údaje od 1. januára do novembra. Používatelia budú o „Wrapped“ upozornení prostredníctvom aplikácie. Fenomén zvyčajne prichádza spolu s prezentáciou a obrázkami, ktoré hudobní fanúšikovia môžu zdieľať na sociálnych sieťach. Streamovacia služba už svojich sledujúcich navnadila na platforme X (kedysi Twitter), pozri nižšie.