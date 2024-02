SEPAR VS. RYTMUS: Naozaj si člen Kontrafaktu kupuje mesačných poslucháčov na Spotify? Spýtali sme sa distribútora jeho hudby

Separ v posledných mesiacoch niekoľkokrát obvinil Rytmusa z toho, že si nakupuje monthly listeners na Spotify. Spojili sme sa preto so spolumajiteľom spoločnosti Ruka Hore, ktorý nám vysvetlil, ako to v skutočnosti je.

Minulý rok slovenskou rapovou scénou otriasol konflikt dvoch najväčších mien: Separa a Rytmusa. Fanúšikovia sledovali kauzu spojenú s kopírovaním hudieb, vykrádaním „referenčných“ flowov a číslami merajúcimi úspech, ktorými sa raperi oháňali.

Práve spomínané čísla – konkrétne čísla mesačných poslucháčov na Spotify – celú situáciu ešte viac vyostrili. Separ na svojom Instagrame totiž naznačil, že Rytmus si kupuje monthly listeners.

V snahe zistiť, ako funguje nákup poslucháčov na streamovacích službách a či si Rytmus naozaj kupuje poslucháčov, sme oslovili spomajiteľa distribučnej spoločnosti Ruka Hore Aleša Vargu – človeka, ktorý má k dispozícii exkluzívne dáta o streamoch slovenských interpretov priamo od Spotify.

Nielenže nám vysvetlil, ako funguje nákup poslucháčov a prečo si ich Rytmus podľa neho nekupuje, svoje slová podložil aj dátami. Oslovili sme aj oboch interpretov, aby sa ku kauze vyjadrili.

V Refresheri ti pravidelne prinášame exkluzívny obsah o domácej rapovej scéne. Ak sa ti naša práca páči a chceš nás podporiť, pridaj sa do klubu Refresher+.

Som z cédečkovej doby, hovorí Rytmus

Otvorený instagramový „beef“ medzi Kontrafaktom a DMS trvá už od začiatku roku 2022. Spočiatku sa začal debatami o tom, čo je inšpirácia a čo už kopírovanie. Zatiaľ čo Separ poukázal prstom okrem iných interpretov aj na Kontrafakt a obvinil ich z vykrádania zahraničných raperov, Rytmus a Ego sa obhajovali, že ide len o „referenčné flowy“. Neskôr, keď Rytmus dosiahol na Spotify hranicu 600-tisíc mesačných poslucháčov, Separ ho začal obviňovať z toho, že si ich kupuje.

Hoci konflikt postupne až na pár odkazov cez rozhovory utíchal, koncom minulého roka opäť ožil v dôsledku pravidelných koncoročných štatistík Spotify Wrapped. Separ sa stal najstreamovanejším interpretom Slovákov a tešil sa aj z úspechu albumu Flowdemort.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa SEPAR (@separ__dms)

Na Instagrame sa k rebríčkom streamovacích služieb vyjadril aj Rytmus. Piešťanský raper poďakoval svojim fanúšikom za zdieľania, no zároveň dodal, že ani nevie, o čo presne vlastne ide.

„Priatelia, ja vám veľmi pekne ďakujem, lebo ma zdieľate, neviem, jak sa mám správne k tomu vyjadriť, že čo to je. Ale zdieľate ma niečo, že ste ma počúvali na iTunes. Sorry, že neviem, čo to je, lebo ja som ešte z cédečkovej doby,“ povedal Rytmus v tom čase v instagramových storkách.

Separ, ktorý sa zrejme domnieval, že Rytmus chce iba „zhodiť jeho úspech“, ho za tieto slová vysmial a naznačil, že klame svojich fanúšikov. „Fakt sa ide niekto v roku 2023 tváriť, že nevie, čo sú streamovacie služby? Toto už ani nie je smiešne,“ napísal člen skupiny DMS.

Zdroj: Instagram/@separ__dms, Matúš Zeťák

Niektorí fanúšikovia nerozumeli vyhodnoteniu Spotify Wrapped, keďže Rytmus mal viac mesačných poslucháčov ako Separ, ktorý sa stal najstreamovanejším interpretom. Keď sa na to priamo Separa spýtal fanúšik v komentároch na Instagrame, raper poznamenal, že „nie je problém si mesačných poslucháčov kúpiť“. K tejto výstižnej narážke pridal aj emotikon klauna, aby bolo každému jasné, že si ich podľa neho Rytmus kupuje.