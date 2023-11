Využi zľavy počas Black Friday a ušetri desiatky eur. Kúp si tenisky, zimnú bundu alebo mikinu za výhodné ceny

Zo stránok online obchodu Footshop naprázdno určite neodídeš.

Nie sú zľavy ako zľavy, čo v prípade nákupného „sviatku“ Black Friday platí viac ako inokedy. Obchody skúšajú rôzne manévre a výhodných ponúk nie je toľko, ako ľudia očakávajú. Oceňujeme, že vedenie spoločnosti Footshop ide férovou cestou a pre svojich zákazníkov si pripravilo naozaj atraktívne akcie.

Hlavná vlna zliav do výšky -70 % je tu. Ponuka je široká a preto sme zostavili výber tých najlepších modelov z ich obchodu. Predpokladáme, že väčšina produktov bude vypredaná veľmi rýchlo.

Od 24. do 27. novembra získaš extra zľavu 25 % na vybrané produkty exkluzívne v mobilnej aplikácii Footshop, ktorú nájdeš v ponuke App Store aj Google Play . Ceny produktov v zozname sú uvedené po zľave. V klasickom online obchode Footshop sú zľavy 20 %.

Zdroj: Footshop

Obuv

Zdroj: Footshop

Nike Cortez – 100 € 67,50 €

V zľavovej ponuke Black Friday nájdeš aj viacero ikonických modelov tenisiek vrátane siluety Nike Cortez v univerzálnej bielo-čierne schéme s kontrastným modrým prvkom v medzipodrážke.

Zdroj: Footshop

Vans Knu Stack – 110 € 74,25 €

Dizajnérsky tím spoločnosti Vans upravil ikonický modelový rad Old-Skool a výsledkom je silueta Knu-Skool, ktorú vo vyhotovení s hrubou podrážkou bude milovať každá nízka žena.

Zdroj: Footshop

Adidas Response CL – 140 € 95,50 €

Obľúbené tenisky Bad Bunnyho sú v tmavomodrej schéme so semišovým zvrškom sexy a vďaka zľave ich získaš za menej ako 100 eur. Spojenie moderných technológií a bežeckých štýlov z deväťdesiatych rokov vyzerá skvelo zo všetkých uhlov pohľadu.

Zdroj: Footshop

Puma Velophasis Technisch – 140 € 95,50 €

Zvýšenú pozornosť si zaslúži aj modelový rad Puma Velophasis vo vyhotovení s prívlastkom „Technisch“, ktorý má futuristické tvary zahalené do syntetických tkanín v čiernej schéme. Baví nás tvar tenisiek aj kožené prekrytia pre lepšiu odolnosť.

Zdroj: Footshop

Nike Air Force 1 LV8 – 130 € 87,25 €

Do pozornosti dávame aj atraktívnu verziu modelového radu Nike Air Force 1 LV8, ktorá si nás získala vďaka jemnému vzhľadu z kombinácie kože a semišu. Skvelé tenisky na každodenné nosenie, najmä ak vonku práve neprší.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Adistar Cushion – 127,50 € 101,25 €

Tenisky Adidas Originals Adistar Cushion debutovali v roku 2005 na bežeckom okruhu, avšak rýchlo sa z nich stal kultový kúsok aj na bežné dni. Teraz sú späť vo verzii s priedušným sieťovinovým zvrškom a s reflexnými a metalickými prvkami, ktoré im dodávajú extra štýl. Nechýba im ani tlmenie Adiprene, ktoré podporuje každý krok, a nesú sa na priľnavej gumovej podrážke.

Zdroj: Footshop

New Balance 2002R – 160 € 108 €

Tenisky s logom spoločnosti New Balance v posledných sezónach valcujú konkurenciu, a to aj zásluhou modelového radu 2002R, ktorý vyniká vďaka vysokému komfortu, univerzálnemu športovému vzhľadu a príjemným materiálom. Čo hovoríš na túto svetlú verziu s koženými prekrytiami a kontrastným symbolom „N“ z oboch strán?

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Samba – 150 € 101,25 €

Jeden z najväčších teniskových hitov v posledných sezónach teraz kúpiš za približne 100 eur, čo je vzhľadom na veľmi luxusné vyhotovenie so zvrškom z prémiovej kože viac ako férová cena. Z nášho pohľadu ide o veľmi podarenú verziu siluety Samba.

Zdroj: Footshop

Dr. Martens 1460 Bex 8-Eye Boots – 219 € 148 €

Ešte nemáš kvalitnú zimnú obuv? Potom nemáš nad čím rozmýšľať a siahni po týchto klasických Dr. Martens 1460 Bex v čiernom vyhotovení, ktoré vydržia všetko.

Zdroj: Footshop

New Balance 990v6 – 284,95 € 192 €

Záver patrí obuvi z portfólia spoločnosti New Balance, a to konkrétne modelovému radu s označením 990v6, ktorý teraz kúpiš za menej ako 200 eur. Verzia je vyrobená z panelov zo sieťoviny, z kože a zo semišu a je vybavená technológiami FuelCell a ENCAP v medzipodrážke, ktoré poskytujú odpruženie a podporu. Čierna týmto teniskám veľmi pristane.

Oblečenie a doplnky

Zdroj: Footshop

Adidas Basketball Graphic T-Shirt – 40 € 27 €

Tričiek s krátkymi rukávmi nie je v šatníku nikdy dosť. Ak rád nosíš nadrozmerné boxy strihy, basketbalový model s veľkým nápisom Adidas vpredu budeš milovať. Tričko je vyrobené zo 100 % bavlny a má krásnu farbu.

Zdroj: Footshop

Nike Sportswear Woven Cargo Shorts – 90 € 41,50 €

Samozrejme, šortky cez zimu nepotrebuješ, ale ak si ich kúpiš teraz so zľavou 60 %, budúci rok v lete sa nám poďakuješ. Model od značky Nike je vyrobený z bavlny, má dve veľké vrecká a nadčasový strih.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Neuclassics Longsleeve T-Shirt – 60 € 45 €

V produktovom portfóliu Adidas Originals nás oslovilo aj tričko s dlhými rukávmi z kolekcie Neuclassics, ktorá je inšpirovaná vintage modelmi z minulého storočia. Minimalistický kúsok v svetlom odtieni dopĺňajú len ikonické tri prúžky na rukáve.

Zdroj: Footshop

Nike Sportswear Tech Pack Dri-Fit T-Shirt – 85 € 54,25 €

Minimalistický vzhľad, kvalitný materiál a boxy strih sú hlavnými zbraňami tohto trička s krátkymi rukávmi v čiernej farbe od Nike Sportswear. K dispozícii je aj biely variant za rovnakú cenu.

Zdroj: Footshop

Diesel B-DLOGO 10 Belt – 95 € 64,50 €

Odevná spoločnosť Diesel je naspäť na vrchole popularity, a to zásluhou kreatívneho riaditeľa Glenna Martensa, ktorý vrátil talianskej značke sexepíl. Doplň svoje každodenné outfity o tento čierny kožený opasok s výraznou sponou s logom značky. Lepší deal už určite nenájdeš.

Zdroj: Footshop

Nike Sportswear Tech Fleece T-Shirt – 100 € 75 €

Za približne 70 eur môžeš získať aj ďalší model z poslednej sezónnej kolekcie Nike Sportswear, a to konkrétne čierne boxy tričko v skrátenom strihu z veľmi jemnej zmesi materiálov s výrazným podielom bavlny. Čo povieš?

Zdroj: Footshop

Heliot Emil Beanie – 110 € 74,25 €

Kvalitná pletená čiapka je skvelým základom pre zimné outfity a v prípade, že hľadáš nový kúsok do zbierky, odporúčame siahnuť po modely od dánskej značky Heliot Emil. Je vyrobená zo 100 % vlny v sivej farbe.

Zdroj: Footshop

The North Face Fleeski Y2K Pants – 142,95 € 96,95 €

Flísové nohavice nepatria len do hôr, o čom sa presvedčíš vďaka modelu z dielní The North Face, ktorý ľahko zladíš s teniskami New Balance, Asics či Adidas Originals a vykúzliš outfit ako z ulíc Brooklynu.

Zdroj: Footshop

Daily Paper Riyo Vest – 200 € 135 €

Čo povieš na puffy vestu s tonálnym monogramom Daily Paper? Atraktívnu vrchnú vrstvu od holandskej značky využiješ od jesene do jari a budeš milovať, aké štýlové kombinácie s ňou vytvoríš.

Zdroj: Footshop

Nike Sportswear Padded Hooded Jacket – 190 € 128,25 €

Ak máš radšej bundu s kapucňou, máme pre teba tip v podobe bielej bundy s manžetami od Nike Sportswear, ktorá má hrejivú výplň z polyesteru a telo zo 100 % bavlny.

Zdroj: Footshop

Heliot Emil Aether Sunglasses – 200 € 135 €

Metalické odlesky sú v kurze už niekoľko sezón a všetko nasvedčuje tomu, že inak to nebude ani túto jeseň, respektíve zimu. Ak potrebuješ nové slnečné okuliare, pozri sa na model s ostrými líniami a so strieborným rámom od značky Heliot Emil za božskú akciovú cenu.

Zdroj: Footshop

Adidas Originals Down Regen Rift Jacket – 230 € 155,25 €

Návrhársky tím spoločnosti Adidas Originals vytvoril na tohtoročnú zimnú sezónu niekoľko atraktívnych vrchných vrstiev vrátane vatovaného modelu s kapucňou v čiernej farbe, ktorý zdobia charakteristické tri prúžky cez stred bundy. Vďaka zľave získaš tento kúsok za zlomok z pôvodnej ceny.

Zdroj: Footshop

Diesel Round Knit Sweater – 310 € 209,25 €

V Black Friday ponuke v online obchode Footshop sme objavili aj tento pletený sveter z poslednej kolekcie Diesel, ktorý teraz kúpiš za približne 200 eur vrátane doručenia. Baví nás rebrovaná štruktúra svetra, veľký nápis naprieč prednou časťou aj spraný efekt.

Zdroj: Footshop

The North Face Transverse 2L Dyrvent Jacket – 374,95 € 253,25 €

Máme názor, že každý (bez ohľadu na pohlavie) by mal mať v šatníku aj odolnú bundu z technických materiálov, ktorá človeka ochráni v každom počasí. Všetky tieto atribúty má model The North Face Transverse 2L Dyrvent, ktorý navyše vyzerá fresh.

Zdroj: Footshop

The North Face 1996 Retro Nuptse Jacket – 374,95 € 253,25 €

Ak by sme si mali vybrať len jeden typ zimnej bundy, ktorú budeme nosiť celý život, išlo by o tento legendárny páperový model Retro Nuptse od značky The North Face. Tmavomodré vyhotovenie s čiernym panelom ťa neomrzí ani po niekoľkých sezónach a za cenu 270 eur ide o výhodnú kúpu.