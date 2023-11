Môžu energy drinky ohroziť tvoj život? Nutriční odborníci vysvetľujú, kedy je ich konzumácia nebezpečná

S tromi výživovými odborníkmi sme sa porozprávali o tom, aké zdravotné komplikácie ti môže spôsobiť pravidelné pitie energetických nápojov.

Obezita, zubný kaz, zmeny srdcového rytmu, úzkosť, problémy so spánkom. To je len časť problémov, ktoré môže spôsobiť nadmerná konzumácia energetických nápojov. Odborníci na výživu, ktorých oslovil Refresher, sa zhodujú no tom, že ich nadmerné pitie môže potenciálne viesť k vážnym zdravotným problémom. Týka sa to najmä detí a dospievajúcich, ale komplikácie môžu spôsobiť aj dospelým.

Čo o energy drinkoch hovoria odborníci?

„Energetické nápoje a ich škodlivosť či užitočnosť sú častou témou mnohých odborných článkov. Napriek tomu, že väčšina odborníkov sa zhoduje na tom, že sú škodlivé najmä pre tínedžerov a deti, ich popularita naberá na obrátkach. Dôvodom konzumácie energetických nápojov je väčšinou módny trend, reklama alebo to, že tínedžeri chcú byť ‚cool‘,“ povedala redakcii výživová poradkyňa Barbora Bürgerová z českého Výživového inštitútu.

Súhlasí s tým aj dietologička a nutričná terapeutka Dagmar Mušková, zakladateľka projektu Príbeh kalórie. „Konzumácia energetických nápojov a ich vplyv na zdravie je v poslednom období veľmi diskutovanou témou vzhľadom na ich možné zdravotné riziká a najmä čoraz mladší vek konzumentov,“ hovorí.

Redakcia oslovila aj Miloslava Šindelářa z českého Inštitútu modernej výživy, ktorý zdôrazňuje, že potenciálne zdravotné riziká spojené s pitím energetických nápojov závisia predovšetkým od toho, ako často a koľko energetických nápojov človek konzumuje. Okrem potenciálnych problémov, ako sú napríklad problémy so srdcom, však môžu energetické nápoje spôsobovať aj psychické problémy. Navyše, ak človek súčasne pije alkohol, komplikácie sa môžu znásobiť. Súvisí to so zložením energetických nápojov, ktoré majú zvyčajne vysoký obsah cukrov, kofeínu alebo taurínu.

„Negatívne účinky sa najčastejšie spájajú s vysokým obsahom stimulantov a, samozrejme, s vysokým obsahom jednoduchých sacharidov (cukrov). Energetické nápoje môžu zvyšovať krvný tlak a srdcovú frekvenciu, zosilňovať stres a úzkosť, zvyšovať riziko metabolických komplikácií alebo obezity, spôsobovať zubný kaz a narúšať spánok,“ upozorňuje odborník na výživu Miloslav Šindelář.

Oslovení špecialisti:

Miloslav Šindelář (Inštitút modernej výživy): Certifikovaný výživový poradca, absolvent nutričnej terapie na 1. lekárskej fakulte UK, autor odborných kníh a lektor.

Barbora Bürgerová (Výživový inštitút): Akreditovaná odborníčka na výživu, ktorá sa špecializuje na poradenstvo v oblasti športovej výživy detí a dospelých, chudnutie, trénovanie a prednášky.



Dagmar Mušková (Príbeh kalórie): Absolventka Lekárskej fakulty UK v Brne v odboroch nutričný terapeut (Bc.) a nutričný špecialista (Mgr.), zameriava sa na poradenstvo v oblasti redukčných programov, výživy detí, dospelých a športovcov.

Na riziko vzniku cukrovky v súvislosti s energetickými nápojmi upozorňuje nutričná terapeutka Dagmar Mušková. „Energetické nápoje, podobne ako mnohé iné potraviny a nápoje, obsahujú veľké množstvo cukru, napríklad glukózy alebo fruktózy, ktoré sú pre organizmus preferovaným zdrojom energie, ale príjem veľkého množstva sa spája so vznikom cukrovky 2. typu, čo bolo dokázané vedeckými štúdiami.“

Pozitíva vs. negatíva

Výrobcovia energetických nápojov sa snažia zákazníkov presvedčiť tým, že zdôrazňujú ich pozitívne účinky. A hoci je pravda, že energetické nápoje môžu mať na konzumenta do istej miery pozitívny vplyv, človek by si mal byť vedomý aj rizík, aby sa vyhol prípadným problémom.

Podľa odborníčky Dagmar Muškovej môže byť pozitívom energetických nápojov to, že obsahujú niektoré vitamíny (napr. B2, B5, B6), rastlinné extrakty a zlepšujú koncentráciu. V štúdii z roku 2010 vedci napríklad opísali pozitívne účinky Red Bullu na vodičov, ktorým pomáhali zvládať únavu za volantom.

To, či je energetický nápoj prospešný alebo škodlivý, však podľa nej závisí nielen od vypitého množstva, ale aj od zdravotného stavu konzumenta. Ona sama by konzumáciu energetických nápojov neodporúčala, a to najmä pre deti, dospievajúcich a dojčiace ženy. „Zároveň by som chcela apelovať na rodičov, aby konzumáciu energetických nápojov u svojich detí priamo nepodporovali.“

To, že energetické nápoje majú čiastočné pozitíva, nepopiera ani odborníčka Barbora Bürgerová z Inštitútu výživy, ale zdôrazňuje, že možné ich riziká stále prevažujú nad pozitívami. „V niektorých energetických nápojoch sa nachádzajú aminokyseliny, vitamíny a minerálne látky. Všetky tieto látky sa však dajú doplniť z prírodných zdrojov. Preto si myslím, že negatíva spojené s pitím energetických nápojov prevažujú nad pridanou hodnotou vitamínov alebo minerálov,“ hovorí.

Prínos energy drinkov je podľa Miloslava Šindelářa najmä v tom, že podporujú fyzickú a psychickú výkonnosť. Na jednu vec by si si však mal dať pozor, a to najmä v prípade, ak športuješ. „Opäť platí, že energetické nápoje môžu byť dobrým sluhom, ale zlým pánom. Osobne by som na podporu výkonu u športovcov odporúčal samostatne dopĺňať jednotlivé látky (napr. kofeín) bez zbytočne vysokého príjmu jednoduchých cukrov,“ vysvetľuje Šindelář.

Pred užívaním energetických nápojov pri športe varuje aj odborníčka Barbora Bürgerová z Inštitútu výživy. Podľa nej môže byť konzumácia energetických nápojov pre mladých športovcov dokonca životu nebezpečná.